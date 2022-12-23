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Почему лопнул самый большой аквариум в Европе и грозит ли подобное аналогичным объектам в России

Почему лопнул самый большой аквариум в Европе и грозит ли подобное аналогичным объектам в России

Автор:
23 декабря 2022 11:47
Метки: акриловое стекло.   происшествие   самый большой цилиндрический аквариум   
587
9
Накануне Рождества в Германии произошло ЧП: по улицам города понеслись потоки воды с умирающей рыбой
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7  комментариев
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191
Хухрмухр 53 минуты назад
Пиндосы давно уже завовали звание самой пи.з.дл.ивой нации.Я вообще удивляюсь,как с ними имеют дела.Особенно в вопросах безопасности.Ну и второй закон идиотизма,говорит о том,что люди не учатся на своих ошибках.Даже я со слабым знанием физики,и то знаю,что с водой не шутят.Физический опыт со школы помню.Берется стальной шар,внутрь заливается вода и запаивается намертво.Попытка сжать с помощью кувалды приводит к тому,что вода просачивается.А тут акрил.То есть пиндосы заведомо знали ,что обманывают.Но деньги не пахнут.
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18k
anpetrof 9 минут назад
<Усталостью материала называется его разрушение под воздействием механических повреждений и накоплением трещин>

Вообще-то усталостью называется разрушение материала под воздействием циклических нагрузок. Сначала на поверхности детали появляется небольшая трещина, являющаяся сама по себе концентратором напряжений. Под воздействием циклических нагрузок трещина быстро углубляется и происходит разрушение.
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27k
Ваня 15 минут назад
это все диверсии...
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11k
Ivan 37 минут назад
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91k
parallax 53 минуты назад
Чем больше проблем у американцев, тем меньше проблем у остальных.
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Николаевич
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