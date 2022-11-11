"В 1941 году я начала вязать носки солдатам": 90-летняя бабушка Миля из Краснодара вяжет носки для российских солдат

Сейчас бабушка снова взялась за спицы. Она вяжет носки и отправляет их бойцам, участвующих в специальной военной операции. В каждую пару бабушка вкладывает записку с пожеланиями.

Вязать Милю Васильевну научили ещё в школе. Тогда она вместе с одноклассницами мастерили носки и перчатки и отправляли на фронт. Тогда как и сейчас, маленькая Миля также клала вместе с шерстяным подарком треугольник со словами благодарности за отвагу и мужество защитникам Родины, сообщает Life.