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"В 1941 году я начала вязать носки солдатам": 90-летняя бабушка Миля из Краснодара вяжет носки для российских солдат

"В 1941 году я начала вязать носки солдатам": 90-летняя бабушка Миля из Краснодара вяжет носки для российских солдат

Автор:
11 ноября 2022 14:19
Сообщество : Жить в России
Метки: бабушка   видео   интересное   милота   носки   помощь   фото   
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Миля Васильевна — вдова участника Великой Отечественной войны. Когда началась Вторая Мировая война, она была во втором классе. Тогда маленькая Миля начала вязать носки для советских солдат.

Сейчас бабушка снова взялась за спицы. Она вяжет носки и отправляет их бойцам, участвующих в специальной военной операции. В каждую пару бабушка вкладывает записку с пожеланиями.

Вязать Милю Васильевну научили ещё в школе. Тогда она вместе с одноклассницами мастерили носки и перчатки и отправляли на фронт. Тогда как и сейчас, маленькая Миля также клала вместе с шерстяным подарком треугольник со словами благодарности за отвагу и мужество защитникам Родины, сообщает Life.

"В 1941 году я начала вязать носки солдатам. Когда война началась, я училась во втором классе. С перерывом 80 лет снова вот вяжу сейчас", рассказывает она, не выпуская спиц из заботливых рук.

Сначала пряжу и нитки бабушка покупала сама, позже начали помогать соседи. Когда бабушка Миля стала знаменита на весь город, желающих помочь прибавилось.

В каждом письме она называет неизвестного адресата сыночком, внуком или правнуком, желает Божьей помощи и уверяет, что он воюет не зря.

"Мне просто хочется, понимаете? Вот распирает меня. Хочется помочь — и всё", говорит бабушка.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бабушка   видео   интересное   милота   носки   помощь   фото   
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4  комментария
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22
Вячеслав Полчаса назад
Твою дивизию, вот дожили! До новой войны!
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−6
ffvdtofc@karenkey.com 37 минут назад
а вот Валентине Терешковой за прогиб космический подарил Володька Путин х уй автоматический...
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−6
ffvdtofc@karenkey.com 37 минут назад
ПУТИН ПРОСНИСЬ ! ТЫ ОБОСРАЛСЯ !
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72k
Viktor 49 минут назад
Молодец баба Миля, здоровья ей!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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