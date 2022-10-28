Девушка спасла слонёнка и получила благодарность

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Слоны — больше животные, которые из-за своего веса и размеров часто попадают в неловкие ситуации. Этот слонёнок завяз в грязи и не мог сам выбраться. Проезжающая мимо девушка не испугалась и пришла на помощь к малышу.
Несмотря на то, что поблизости могла оказаться мать слонёнка, девушка бросилась на помощь. Слонёнок завяз в глине и не мог сам выбраться. Ноги малыша скользили и он снова возвращался в грязь. Девушка помогла слонёнку, направляя его. Когда малыш выбрался, он тут же поблагодарил спасительницу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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