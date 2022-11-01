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"Что за крошечный шарик?": бульдог знакомится с котёнком

"Что за крошечный шарик?": бульдог знакомится с котёнком

Автор:
01 ноября 2022 13:36
Сообщество : Животные
Метки: видео   знакомство   интересное   кот   милота   собака   фото   
563
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Маленькие котята нравятся всем: они милые, пушистые и мягкие. Этот бульдог впервые увидел котёнка и очень заинтересовался маленьким существом.

На видео попало очень милое и трогательное знакомство бульдога с котенком. Собакену очень понравился крошечный пушистый комочек, который хозяева привезли домой. После знакомства котёнок начал ходить за своим милым другом по пятам и очень скоро привык к нему. Сейчас и кот и собака взрослые и лучшие друзья.

Источник:

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Метки: видео   знакомство   интересное   кот   милота   собака   фото   
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2k
Nyash Полчаса назад
милота
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1k
Мария Коненкова 7 минут назад
Я помню, как знакомился мой ризеншнауцер с подругиным котёночком. Котёнка только что взяли, такой же маленький, как на видео. Мой лежит на полу, тут этот мелкий подползает на разъезжающихся лапах и без колебаний сгребает собачью заднюю пятку, величиной со свою голову, и начинает её пробовать на зуб. У моего взгляд беспомощно застывает, и он аккуратно подтягивает лапы к себе. Мелкий не смущается, подползает ближе, повторяет захват. Пёс опять подтягивает лапы, на морде растерянность. Котишко повторяет манёвр, пятка ему очень нравится. Когда подтягивать лапы уже некуда, пёсье тулово уже сжато в кольцо и деваться некуда, он внезапно не выдерживает такого нахальства, выстреливает, как пружина, и несётся в другую комнату. А этот полосатый, встряхнувшись, на своих детских лапках, балансируя хвостиком-карандашиком, отправляется его искать. Обхохотались над ними. Но потом мой ему всю жизнь "мстил" - приходя в гости, без лишних реверансов проходил в кухню к его мискам и спокойно съедал всё, что там к тому времени лежало несъеденным, а кот, взлетев на холодильник, глазами-пуговицами следил, с выражением морды "это что же на моих глазах делается?!" Тоже было очень забавно))
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19k
Mexanik79 20 минут назад
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49
Юрий 23 минуты назад
а мелкий отважный зверь, бульдога не боится!
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6k
Ыукп Час назад
Сколько знаком с котами - дыбам шерсть, хвост трубой!
Тем не менее крепкой дружбы.)
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