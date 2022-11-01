"Что за крошечный шарик?": бульдог знакомится с котёнком

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Маленькие котята нравятся всем: они милые, пушистые и мягкие. Этот бульдог впервые увидел котёнка и очень заинтересовался маленьким существом.
На видео попало очень милое и трогательное знакомство бульдога с котенком. Собакену очень понравился крошечный пушистый комочек, который хозяева привезли домой. После знакомства котёнок начал ходить за своим милым другом по пятам и очень скоро привык к нему. Сейчас и кот и собака взрослые и лучшие друзья.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тем не менее крепкой дружбы.)