"Что за крошечный шарик?": бульдог знакомится с котёнком

На видео попало очень милое и трогательное знакомство бульдога с котенком. Собакену очень понравился крошечный пушистый комочек, который хозяева привезли домой. После знакомства котёнок начал ходить за своим милым другом по пятам и очень скоро привык к нему. Сейчас и кот и собака взрослые и лучшие друзья.