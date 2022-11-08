Американцы решили массово покинуть пляж, когда полицейские привели собаку-ищейку

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Жители Панама-Сити во Флориде предпочли в спешке покинуть пляж, когда полицейские привели собаку-ищейку, натасканную на поиск наркотиков. Собак, наверное, боятся.
Некоторые жители США не очень любят полицейских собак.
Источник:
АНТИФИШКИ
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