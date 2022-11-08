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Сообщество Жизнь в США 888 постов • 244 подписчика подписаться
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Американцы решили массово покинуть пляж, когда полицейские привели собаку-ищейку

Американцы решили массово покинуть пляж, когда полицейские привели собаку-ищейку

Автор:
08 ноября 2022 10:55
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Панама-Сити   США   Флорида   видео   люди   наркоманы   наркотики   пляж   
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Жители Панама-Сити во Флориде предпочли в спешке покинуть пляж, когда полицейские привели собаку-ищейку, натасканную на поиск наркотиков. Собак, наверное, боятся.
Некоторые жители США не очень любят полицейских собак.

Источник:

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Метки: Панама-Сити   США   Флорида   видео   люди   наркоманы   наркотики   пляж   
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5  комментариев
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5k
Котэ Час назад
ну и правильно, вдруг у неё блохи
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113k
zubrilov 13 минут назад
Да ладно вам, во Флориде трава еще не до конца легализована, только в медицинских целях. Вот все и ломанулись. Вряд ли есть справки
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2k
Оксид Бетона 48 минут назад
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27k
Квантовый переход Час назад
Нихрена себе в спешке.Да они ломанулись,как будто им яйца придавили.Наркоты гребанные.Надо было с трех сторон,чтоб они в море вылезли.
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