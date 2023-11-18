Бабушка с тростью прогнала наркоманов, раскапывавших клумбу

839
1
1
Жители дома на улице Комсомольской в Находке стали свидетелями необычного происшествия. Двое мужчин, пытавшихся найти "закладку", начали рыть клумбу у подъезда. Однако их действиям воспротивилась пенсионерка, атаковав одного из них тростью.
На помощь женщине пришел сосед, который смог прогнать нарушителей. Мужчины, в свою очередь, отреагировали агрессивно и бросили в пенсионеров камень, прежде чем скрыться с места происшествия.
Источник:
Ссылки по теме:
- Американцы решили массово покинуть пляж, когда полицейские привели собаку-ищейку
- Медики спасли бабушку, которую сами же и сбили
- Утренняя поездка двух неадекватов в тюменском лифте
- Сообразительный мальчик спас свою бабушку
- Бабушка-скандалистка устроила своим соседям нескучную жизнь
Новости партнёров
реклама
Увидеа настоящих наркоманов
Мама пишет сыну в тюрьму: "Сынок, как тебя посадили сил нет, некому помогать по хозяйству - огород не вскопанный, картошка не посажена, что делать не знаю.
Сын пишет ответ: "Мама в огороде не копайся, накопаешь такого что и тебя посадят и мне срок добавят."
Мама опять пишет сыну: "Сынок как пришло твоё письмо, приехали какие-то люди и перекопали весь огород, ничего не нашли - уехали злые."
Сын пишет: "Мама чем мог, тем помог. Картошку сажайте сами!"