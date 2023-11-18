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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 929 постов • 44 подписчика подписаться
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Бабушка с тростью прогнала наркоманов, раскапывавших клумбу

Бабушка с тростью прогнала наркоманов, раскапывавших клумбу

Автор:
18 ноября 2023 09:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   бабушка   закладка   люди   наркоманы   находка   трость   
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Жители дома на улице Комсомольской в Находке стали свидетелями необычного происшествия. Двое мужчин, пытавшихся найти "закладку", начали рыть клумбу у подъезда. Однако их действиям воспротивилась пенсионерка, атаковав одного из них тростью.

На помощь женщине пришел сосед, который смог прогнать нарушителей. Мужчины, в свою очередь, отреагировали агрессивно и бросили в пенсионеров камень, прежде чем скрыться с места происшествия.

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Метки: Видео   бабушка   закладка   люди   наркоманы   находка   трость   
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16k
GROMOZEKA Час назад
Ну хоть порадовалась бабуля.
Увидеа настоящих наркоманов
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3k
Walther 5 минут назад
Чо сразу наркоманы то? Пацаны просто неумело пытались культивировать клумбу, а бабуля, как опытный садовод-дачник указала им на недостатки в работе.
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1k
Звёздный странник Полчаса назад
Прям анекдот вспомнил.
Мама пишет сыну в тюрьму: "Сынок, как тебя посадили сил нет, некому помогать по хозяйству - огород не вскопанный, картошка не посажена, что делать не знаю.
Сын пишет ответ: "Мама в огороде не копайся, накопаешь такого что и тебя посадят и мне срок добавят."
Мама опять пишет сыну: "Сынок как пришло твоё письмо, приехали какие-то люди и перекопали весь огород, ничего не нашли - уехали злые."
Сын пишет: "Мама чем мог, тем помог. Картошку сажайте сами!"
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