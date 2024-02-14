Видео падения частного самолёта на трассу в США появилось в сети

Зачем отдавать ребенка на плавание

В США автомобиль попал в торнадо, перевернулся и поехал дальше

Пилот с малым лётным опытом смог посадить самолёт с отказавшим двигателем на шоссе

Эффектная авария из-за гололёда

Зверь внутри⁠⁠: мужчина напугал медведя, гнавшегося за собакой

Пора в дорогу: взлёт самолета после короткой остановки