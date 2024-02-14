Видео падения частного самолёта на трассу в США появилось в сети

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Небольшой самолёт бизнес-класса «Bombardier» упал на оживленную трассу в округе Коллиер недалеко от города Нейплс, США. Происшествие произошло 10 февраля, но кадры крушения появилось только вчера.
Пилоты успели передать, что у них отказали двигатели. Они пытались приземлиться на трассе, но самолёт задел проезжающую машину. Оба пилота погибли, трое пассажиров выжили.
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