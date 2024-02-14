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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1207 постов • 53 подписчика подписаться
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Видео падения частного самолёта на трассу в США появилось в сети

Видео падения частного самолёта на трассу в США появилось в сети

Автор:
14 февраля 2024 08:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   США   Флорида   авария   отказ двигателей   самолет   
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Небольшой самолёт бизнес-класса «Bombardier» упал на оживленную трассу в округе Коллиер недалеко от города Нейплс, США. Происшествие произошло 10 февраля, но кадры крушения появилось только вчера.

Пилоты успели передать, что у них отказали двигатели. Они пытались приземлиться на трассе, но самолёт задел проезжающую машину. Оба пилота погибли, трое пассажиров выжили.

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Метки: Видео   США   Флорида   авария   отказ двигателей   самолет   
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7  комментариев
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7k
Neo Час назад
Да он так то и о дорогу приложился неслабо.
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23k
BiZ 15 минут назад
ьуевые пилоты. не выровнялись, потому и жопа. видно, что запаса высоты было хоть жопой жри. надо было на высоте выравниваться, набирать скорость и перед посадкой максимально гасить вертикальную скорость. ничего бы не случилось.. еще и была бы возможность выбрать дырку между тачками.. а это была тупо посадка бревном..
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676
­­­­ 17 минут назад
Не было выполнено выравнивание по глиссаде угол тангажа не был поднят превышение допустимого крена при посадке в результате левое крыло заминусовалось произошло козление левой стойки шасси от чего самолет и ушёл в минус... нужно было дернуть ручник самолет завис бы в воздухе после используя лестницу или просто спрыгнув с крыла разобраться в ситуации отогнать все автомобили мешающие посадке выровнить зависший в воздухе самолет прыгая по правому крылу самолет бы выровнялся после залесть в кабину снять с ручника и завершить посадку...
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5k
Дмитрий Круглов 19 минут назад
А наши пилоты обычно пытаются отвести терпящий бедствие самолет подальше от непричастных людей.
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27k
Влад 51 минуту назад
Не очень понятно: по дороге не выровнялся, скорость не погасил, так и шлепнулся по диагонали со всей дури.
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Alex Chebrikov

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