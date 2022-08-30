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Зверь внутри⁠⁠: мужчина напугал медведя, гнавшегося за собакой

Зверь внутри⁠⁠: мужчина напугал медведя, гнавшегося за собакой

Автор:
30 августа 2022 10:54
Сообщество : Животные
Метки: США   в мире   видео   люди   медведь   пёс   собака   флорида   
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Камера наблюдения, установленная на частной территории во Флориде, запечатлела погоню медведя за небольшой собакой. Владельцы дома увидели драматичную сцену и принялись истерично кричать, чтобы испугать лесного хищника. У главы семейство крик получился особенно грозным.

Мужчина показал медведю, кто здесь настоящий зверь

Косолапый решил не связываться с крикливым семейством и поспешил скрыться. Момент спасения домашнего питомца попал на видео.

Источник:

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Метки: США   в мире   видео   люди   медведь   пёс   собака   флорида   
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10  комментариев
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9k
Игорь 2 часа назад
медведь похоже охренел
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Эль Кукуй 2 минуты назад
Просто они так Свидетелей Иеговы постоянно встречают, отсюда и опыт))
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7k
Роман 23 минуты назад
Баба кирпичей наложила, но за собакена готова была вцепиться в медведя однако! =)
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9k
Бритва Час назад
бедный медвежонок
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1k
Victor 2 часа назад
а с собакой то что?
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12k
Konstantin 2 часа назад
Какой-то маленький медведь?
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Борис Карабанов 2 часа назад
Медведь просто поиграть хотел с собачкой. Он бы поиграл и отдал.
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4k
GROMOZEKA 2 часа назад
Че там?
Барибал?
С бурым бы такое не прокатило.
Как, собственно и с гризли
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Dobriy drug

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