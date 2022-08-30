Зверь внутри⁠⁠: мужчина напугал медведя, гнавшегося за собакой

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Камера наблюдения, установленная на частной территории во Флориде, запечатлела погоню медведя за небольшой собакой. Владельцы дома увидели драматичную сцену и принялись истерично кричать, чтобы испугать лесного хищника. У главы семейство крик получился особенно грозным.
Мужчина показал медведю, кто здесь настоящий зверь
Косолапый решил не связываться с крикливым семейством и поспешил скрыться. Момент спасения домашнего питомца попал на видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Как, собственно и с гризли