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В Испании украинцы попытались сорвать коммунистическую демонстрацию, но им не позволили

В Испании украинцы попытались сорвать коммунистическую демонстрацию, но им не позволили

Автор:
24 октября 2022 10:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Испания   Украина   видео   интересное   коммунисты   митинг   пикет   фото   
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В Испании существует коммунистическая партия. Последователи иногда прогуливаются по городам Испании с флагом СССР. На этот раз в демонстрацию вмешалась беженка из Украины. Женщина начала что-то выкрикивать и размахивать флагом Украины.

В Барселоне коммунисты устроили мирную демонстрацию, развернув флаг на улице города. Откуда ни возьмись взялась украинская беженка с крошечным флагом украины и начала что-то кричать испанцам. Те не оценили её политическую позицию и мирно попросили покинуть улицу.

Дамочка отказалась и тогда её просто вытолкали. На удивление, муж украинки вёл себя спокойно и в драку не лез.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Испания   Украина   видео   интересное   коммунисты   митинг   пикет   фото   
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18  комментариев
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11k
Артем 2 часа назад
Слава Богу, что они везде ходят со своими тряпками-прапорами и обычные европейцы наконец перестают их путать с русскими! А ведь на видео реально происходит - испанский стыд, когда куйню творят одни, а стыдно почему то тебе))
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27k
Ваня 2 минуты назад
хохлопетикизм головной кастрюли...
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5k
jfk 20 минут назад
Да, [мат], везде своим говном замазать всех хотят, уже не знаешь, где от них спрятаться
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21k
BiZ Полчаса назад
он не в драку не лез. он обоссался чутка.
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3k
Vlamir Полчаса назад
Эти "провинциалы" думали, что коммунистов в европе давно запретили!
Нет - только в недоношенных странах типа Польши, Грузии, Чехия. венгрия и троебалтика!
Ну и конечно Украина!
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564
Nik Nik Полчаса назад
Хохляцкое кредо - Где жру, там и сру !
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24k
albedo 44 минуты назад
Блин - почему как селюк, так дебил? Уже синонимами стали в русском языке. Эта дура даже не понимает, что Украина обязана своим рождением СССР.
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20k
Killgrave 47 минут назад
Любой хохол это мычащее ходячее говно.
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8k
МихА 51 минуту назад
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12k
harlamov Час назад
Тупое колхозное рагулье.
На украине, как и на развалинах Союза, почему-то воинствующий антикоммунизм это норма. Хотя селюки даже не знают что такое коммунизм. И не понимают с чем и зачем они борются. А уж совсем смешно воевать с испанской коммунистической партией. Ведь все проблемы украинцам создают именно испанские коммунисты))
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26k
Киры4 Час назад
Ей кастрюлю ещё надо было одеть для большего патриотизма.
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4k
Frank Borman Час назад
Она кричала: сала Украине! Бандере и Петлюре сала! У вас тут в Испании нет такого сала, как у нас в Жмеринке!
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1k
Fiverknot 2 часа назад
Муж дамы понимает, чем им обоим грозит депортация на Украину. А его баба видимо нет.)
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5k
Бу 2 часа назад
укромозг это диагноз, только ампутация
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