В Испании украинцы попытались сорвать коммунистическую демонстрацию, но им не позволили

В Испании существует коммунистическая партия. Последователи иногда прогуливаются по городам Испании с флагом СССР. На этот раз в демонстрацию вмешалась беженка из Украины. Женщина начала что-то выкрикивать и размахивать флагом Украины.
В Барселоне коммунисты устроили мирную демонстрацию, развернув флаг на улице города. Откуда ни возьмись взялась украинская беженка с крошечным флагом украины и начала что-то кричать испанцам. Те не оценили её политическую позицию и мирно попросили покинуть улицу.
Дамочка отказалась и тогда её просто вытолкали. На удивление, муж украинки вёл себя спокойно и в драку не лез.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нет - только в недоношенных странах типа Польши, Грузии, Чехия. венгрия и троебалтика!
Ну и конечно Украина!
На украине, как и на развалинах Союза, почему-то воинствующий антикоммунизм это норма. Хотя селюки даже не знают что такое коммунизм. И не понимают с чем и зачем они борются. А уж совсем смешно воевать с испанской коммунистической партией. Ведь все проблемы украинцам создают именно испанские коммунисты))