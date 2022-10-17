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"Она орёт, я ору": в Москве таксист принял роды у пассажирки прямо в машине

"Она орёт, я ору": в Москве таксист принял роды у пассажирки прямо в машине

Автор:
17 октября 2022 10:35
Сообщество : Таксисты
Метки: Москва   дети   женщина   интересное   машина   роды   такси   фото   
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Водитель "Яндекс.Такси" приехал на заказ в 4 утра. В машину села женщина на большом сроке беременности и спустя несколько минут тут же начала рожать.

Мужчина понял, что времени на поездку в роддом нет. Женщина сунула таксисту телефон, чтобы он позвонил мужу.

«Я ему так и сказал: „Добрый вечер! Мы рожаем, что нам делать?“ Он вызвал скорую, но она долго ехала. Я забил в навигаторе ближайший роддом. Но пассажирка уже начала рожать», - рассказывает таксист Сунатулло Мирзоев.

Тогда мужчине пришлось принять роды самому. Он положил новорождённую девочку на грудь матери, накрыл курткой и поехал в роддом. После этого мужчина позвонил мужу пассажирки и рассказал о рождении дочери.

Таксист вместе с женщиной и ребенком отправились в больницу, но проезд в лечебное учреждение был закрыт. Мужчина долго сигналил, после чего вышел охранник, открыл шлагбаум и разрешил проехать. Таксист проводил женщину в больницу и помог ей внутри учреждения, сообщает SHOT.

Сама роженица вспоминает это так: "Водитель бедный, вообще, мне его так жалко было, у него руки тряслись! Бедняга! Мы чувствуем себя хорошо, у нас всё в порядке — и у меня, и у малышки. Дочка родилась 3030 г".

Родители новорожденной решили сделать Сунатулло Мирзоева крестным отцом, он принял это предложение, уточняет Gazeta.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   дети   женщина   интересное   машина   роды   такси   фото   
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10  комментариев
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Babangdida Час назад
Вот это ЧЕЛОВЕК и никому в голову не прийдёт обзывать его или посылать на родину. Удачи тебе парень!
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kaboza Минуту назад
Респект ЧЕЛОВЕКУ!!! вот с кого пример брать надо приматам у евврогейского
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5k
Copycat 15 минут назад
не могу не отметить что в новости не фигурирует национальность водителя

просто опять подтверждаются слова Дмитрия Пучкова - "Когда делают хорошее - то это просто хорошо, а когда плохое - всем сразу интересно чья это скотина нагадила"
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15k
Сергей 50 минут назад
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31k
Юр21 Час назад
Молодца! Не сбежал и в обморок не упал, а то бывали преценденты!
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29k
Ashabad Час назад
Ну что сказать... таксист поступил по мужски. Красава!
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53k
zloykoyot Час назад
Увы, крёстным отцом он сможет стать только став православным.
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94
Asfixis zloykoyot Час назад
Бог один.
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