"Она орёт, я ору": в Москве таксист принял роды у пассажирки прямо в машине

Мужчина понял, что времени на поездку в роддом нет. Женщина сунула таксисту телефон, чтобы он позвонил мужу.

«Я ему так и сказал: „Добрый вечер! Мы рожаем, что нам делать?“ Он вызвал скорую, но она долго ехала. Я забил в навигаторе ближайший роддом. Но пассажирка уже начала рожать», - рассказывает таксист Сунатулло Мирзоев.

Тогда мужчине пришлось принять роды самому. Он положил новорождённую девочку на грудь матери, накрыл курткой и поехал в роддом. После этого мужчина позвонил мужу пассажирки и рассказал о рождении дочери.