"Она орёт, я ору": в Москве таксист принял роды у пассажирки прямо в машине

Водитель "Яндекс.Такси" приехал на заказ в 4 утра. В машину села женщина на большом сроке беременности и спустя несколько минут тут же начала рожать.
Мужчина понял, что времени на поездку в роддом нет. Женщина сунула таксисту телефон, чтобы он позвонил мужу.
«Я ему так и сказал: „Добрый вечер! Мы рожаем, что нам делать?“ Он вызвал скорую, но она долго ехала. Я забил в навигаторе ближайший роддом. Но пассажирка уже начала рожать», - рассказывает таксист Сунатулло Мирзоев.
Тогда мужчине пришлось принять роды самому. Он положил новорождённую девочку на грудь матери, накрыл курткой и поехал в роддом. После этого мужчина позвонил мужу пассажирки и рассказал о рождении дочери.
Таксист вместе с женщиной и ребенком отправились в больницу, но проезд в лечебное учреждение был закрыт. Мужчина долго сигналил, после чего вышел охранник, открыл шлагбаум и разрешил проехать. Таксист проводил женщину в больницу и помог ей внутри учреждения, сообщает SHOT.
Сама роженица вспоминает это так: "Водитель бедный, вообще, мне его так жалко было, у него руки тряслись! Бедняга! Мы чувствуем себя хорошо, у нас всё в порядке — и у меня, и у малышки. Дочка родилась 3030 г".
Родители новорожденной решили сделать Сунатулло Мирзоева крестным отцом, он принял это предложение, уточняет Gazeta.
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АНТИФИШКИ
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