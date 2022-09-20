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Во время пробега в честь "Дня погибших мотоциклистов" один из водителей мотоцикла устроил аварию

Во время пробега в честь "Дня погибших мотоциклистов" один из водителей мотоцикла устроил аварию

Автор:
20 сентября 2022 12:26
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   авария   видео   водитель   интересное   мотоцикл   фото   электросталь   
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Пару дней назад в Электростали мотоциклисты устроили заезд в честь "Дня погибших мотоциклистов". Во время пробега один из участников врезался в фуру и устроил аварию.

"День погибших мотоциклистов" проводится для того, чтобы напомнить самим себе о том, что каждый раз, выезжая на мотоцикле, они подвергают огромному риску и себя и окружающих. Прямо во время пробега произошла авария из-за мотоциклиста, который врезался в фуру, ехавшую по встречной полосе.

В ДТП байкер получил ранения различной степери тяжести. Он отправлен в больницу. Мотоцикл также получил серьезные повреждения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   авария   видео   водитель   интересное   мотоцикл   фото   электросталь   
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33  комментария
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3k
Илья 2 часа назад
Такое ощущение что они собираются чтобы всем напомнить какие они м.у.д.а.к.и. Показательная езда идиотов. На 13ой секунде на разметке - знак 60, а почему бы не добавить газку? Какой же "День погибших мотоциклистов" без погибшего мотоциклиста?
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11k
Максим 17 минут назад
Наркоманы решили быть солидарными с мотоциклистами, и устроили массовую ширку в честь погибших от передоза. Но всех переплюнули идиоты которые в память погибших о спида устроили оргии без презервативов. Думаю можно еще кучу дебильных аеций можно придумать)
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336
Хачик Полчаса назад
Мотоциклист на дороге, как вурдалак по жизни - в зеркалах не отражается.
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2k
SHAGREEN 39 минут назад
Дак они ж и предупредили, что сегодня день погибших мотоциклистов. Мужик сказал-мужик сделал.
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139
Sata33 51 минуту назад
и ту не смогли без этого ...
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1k
ssdeep Час назад
Короли дорог мать их...
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24k
Matrosskin 2 часа назад
Когда по привычке начал играть в шашке на дороге, забыв что ты среди таких же. И проиграл.
ПС. Хотелось бы почитать комментарии "мотобратьев", на котором по счёту комментарии у них стал виноватым водитель фуры ? ( не верю, что без этого обошлось)
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1k
xannar 2 часа назад
Похоже, он поскользнулся при торможении на разметке ((
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Святые люди. В России много тяжело больных людей - кому то нужно сердце для пересадки, кому то почки, кому то печень. Вот хрустики и стараются, бьются, чтобы спасти людей. Россиянины должны молиться каждый день, чтобы на дорогах было как можно больше хрустиков.
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48k
dima423 2 часа назад
Он готов бухнуть за пьяных,
И пожрать, за тех кто жрет...
А за мертвых мотобратьев,
Если надо он умрет)
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2k
Ал 2 часа назад
Можно сказать, наглядно вышло "напомнить самим себе о том, что каждый раз, выезжая на мотоцикле, они подвергают огромному риску и себя и окружающих"
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3k
Сергей Семенов 2 часа назад
Тормозить на мокром скользком переходе - себе дороже
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