Во время пробега в честь "Дня погибших мотоциклистов" один из водителей мотоцикла устроил аварию

"День погибших мотоциклистов" проводится для того, чтобы напомнить самим себе о том, что каждый раз, выезжая на мотоцикле, они подвергают огромному риску и себя и окружающих. Прямо во время пробега произошла авария из-за мотоциклиста, который врезался в фуру, ехавшую по встречной полосе.