Во время пробега в честь "Дня погибших мотоциклистов" один из водителей мотоцикла устроил аварию

Пару дней назад в Электростали мотоциклисты устроили заезд в честь "Дня погибших мотоциклистов". Во время пробега один из участников врезался в фуру и устроил аварию.
"День погибших мотоциклистов" проводится для того, чтобы напомнить самим себе о том, что каждый раз, выезжая на мотоцикле, они подвергают огромному риску и себя и окружающих. Прямо во время пробега произошла авария из-за мотоциклиста, который врезался в фуру, ехавшую по встречной полосе.
В ДТП байкер получил ранения различной степери тяжести. Он отправлен в больницу. Мотоцикл также получил серьезные повреждения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ПС. Хотелось бы почитать комментарии "мотобратьев", на котором по счёту комментарии у них стал виноватым водитель фуры ? ( не верю, что без этого обошлось)
Но они об этом не знают: пару лет назад у нас такой же двух девчонок на переходе убил.
И пожрать, за тех кто жрет...
А за мертвых мотобратьев,
Если надо он умрет)
Поэтому так тупо и смешно подскользнулся на ровном месте)))
он на СПОРТ ТУРИСТЕ или на СПОРТЕ ехал?
А вот номерочек заклеенный прикалывает.
меня всегда удивляют эти ОЛЕНИ! Покупают моты на которых по городу ездить НЕЛЬЗЯ! так как они только ДЛЯ МЕЖ ГОРОДА ИЛИ КОЛЬЦЕВОЙ АВТО ТРАССЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ и ездят по городу на таких мотах.