Во время концерта группы "Ленинград" двое посетителей были госпитализированы

10 сентября 2022 года в Лужниках прошел концерт группы «Ленинград». Во время мероприятия пьяный мужик прыгнул с 10-метровой высоты балкона на нижний ярус. Ему всего лишь захотелось быть ближе к кумирам и он надеялся, что его выдержит баннер. Не выдержал. Зритель получил травму, однако его друзья смогли оказать ему помощь.