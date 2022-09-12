Во время концерта группы "Ленинград" двое посетителей были госпитализированы

Группа "Ленинград" выступила 10 сентября в "Лужниках". На концерте было 60 тысяч зрителей, двое из которых пострадали. Сначала пьяный мужчина прыгнул с трибуны на навигационный баннер, а потом женщине стало плохо.
10 сентября 2022 года в Лужниках прошел концерт группы «Ленинград». Во время мероприятия пьяный мужик прыгнул с 10-метровой высоты балкона на нижний ярус. Ему всего лишь захотелось быть ближе к кумирам и он надеялся, что его выдержит баннер. Не выдержал. Зритель получил травму, однако его друзья смогли оказать ему помощь.
Второй пострадавшей стала 42-летняя женщина. Она ни откуда не падала, просто ей неожиданно стало плохо. Женщина потеряла сознание, из-за чего упала с высоты. Зрительнице оказали первую помощь и экстренно госпитализировали, однако она умерла в больнице, сообщает Gazeta.
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АНТИФИШКИ
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