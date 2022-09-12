FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6704 поста • 751 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Во время концерта группы "Ленинград" двое посетителей были госпитализированы

Во время концерта группы "Ленинград" двое посетителей были госпитализированы

Автор:
12 сентября 2022 10:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Москва   Шнуров   интересное   ленинград   смерть   фото   шоу бизнес   
273
1
1

Группа "Ленинград" выступила 10 сентября в "Лужниках". На концерте было 60 тысяч зрителей, двое из которых пострадали. Сначала пьяный мужчина прыгнул с трибуны на навигационный баннер, а потом женщине стало плохо.

10 сентября 2022 года в Лужниках прошел концерт группы «Ленинград». Во время мероприятия пьяный мужик прыгнул с 10-метровой высоты балкона на нижний ярус. Ему всего лишь захотелось быть ближе к кумирам и он надеялся, что его выдержит баннер. Не выдержал. Зритель получил травму, однако его друзья смогли оказать ему помощь.

Второй пострадавшей стала 42-летняя женщина. Она ни откуда не падала, просто ей неожиданно стало плохо. Женщина потеряла сознание, из-за чего упала с высоты. Зрительнице оказали первую помощь и экстренно госпитализировали, однако она умерла в больнице, сообщает Gazeta.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Концерт   Москва   Шнуров   интересное   ленинград   смерть   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Андрей Иванов Час назад
Пострадали - данный термин предполагает несколько иное развитие событий, с виной организаторов. Были затоптаны, набита морда, нож в печень, провалились под трибуны. А так - один идиот самовыпилился. Он мог и в трансформатор нырнуть, никто ж энергетиков обвинять не будет? Бабе могло стать хреново где угодно, например в вагоне метро. Водитель виноват или метрополитен?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Trenzel2003 8 минут назад
После представления ждем вспышку коронавируса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pioner76 11 минут назад
Ета банда собирает 60000?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кружок Час назад
Шнур уже не торт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

61450



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тайной меньше: все мужские секреты, раскрытые в одном посте
Тайной меньше: все мужские секреты, раскрытые в одном посте
Абсолютно новый 36-летний ГАЗ-52 без пробега продают за 10 миллионов рублей
Абсолютно новый 36-летний ГАЗ-52 без пробега продают за 10 миллионов рублей
Набирающие популярность в сообществах
Москва. Фотографии 1970-80-х и 2022 года
Москва. Фотографии 1970-80-х и 2022 года
Художник, скульптор Андрей Черкасов. Фарфоровые композиции
Художник, скульптор Андрей Черкасов. Фарфоровые композиции
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А продолжение будет ?

Лучшие демотиваторы
Как зарождался русский рэп...

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#фотографии#прикол#познавательно#интересное#gif#Украина
#Юмор#люди#подборка#животные#кино#Спорт#фильм#забавно#актеры
#интересно#история#СССР#страна#Приколы#Россия#судьба#позитив#роль
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете В московском ресторане «Вкусно и точка» произошла драка между сотрудниками В московском ресторане «Вкусно и точка» произошла драка между сотрудниками "Замуж выйти хочешь?": в сеть слили жутковатую запись "Голубого огонька" до обработки "Замуж выйти хочешь?": в сеть слили жутковатую запись "Голубого огонька" до обработки Его можно было спасти: стали известны результаты вскрытия Юрия Шатунова Его можно было спасти: стали известны результаты вскрытия Юрия Шатунова На концерте Галкина в Латвии произошла кровавая драка На концерте Галкина в Латвии произошла кровавая драка Пьяный Москвич пытался украсть из "ВкусВилла" пироги и варенье, но уснул прямо в магазине Пьяный Москвич пытался украсть из "ВкусВилла" пироги и варенье, но уснул прямо в магазине

На что жалуетесь?

Вернуться