"Перед тобой помощник гендиректора Пулково!": под Питером мадам наорала на посетителя ресторана из-за трека "Любэ"

Скандалистка обещала устроить мужчине "кузькину мать" и отправить его воевать "на фронт".
В одном из ресторанов Комарово (Ленобласть) нервная мадам устроила скандал. Она захотела заказать песню из репертуара "Любэ", а мужчина был против. Расхождение музыкальных вкусов стало причиной словесной перепалки. Впрочем, говорила, в основном, женщина. Она рассказала о своей нелегкой судьбе ("пережила пандемию и спецоперацию"), а потом заявила, что мужчина - фашист, и, вообще, его нужно отправить воевать "на фронт".
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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Примечательно, что в спор оппонент практически не вступал. Он выслушал тираду и удалился, ведь скандалить с самим "помощником генерального директора Пулково", да еще в ресторане - себе дороже! Как оказалось, дама действительно работала в питерском аэропорту руководителем одного из отделов. Правда, уже месяц как не имеет к этой должности никакого отношения.
Краткое учебное пособие, как проснуться знаменитой после вечера в ресторане.
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неужели не понятно?
PS держу пари, что уволили её задним числом....
- Ты где работаешь?
- В аэропорту, туалеты мою.
- Ну и зачем тебе такая работа, брось её!
- ЧЁ! Вот так просто ВЗЯТЬ И уйти из авиации???!