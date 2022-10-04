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"Перед тобой помощник гендиректора Пулково!": под Питером мадам наорала на посетителя ресторана из-за трека "Любэ"

"Перед тобой помощник гендиректора Пулково!": под Питером мадам наорала на посетителя ресторана из-за трека "Любэ"

Автор:
04 октября 2022 08:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Комарово   видео   любэ   пулково   пьяные   ресторан   скандал   
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Скандалистка обещала устроить мужчине "кузькину мать" и отправить его воевать "на фронт".

В одном из ресторанов Комарово (Ленобласть) нервная мадам устроила скандал. Она захотела заказать песню из репертуара "Любэ", а мужчина был против. Расхождение музыкальных вкусов стало причиной словесной перепалки. Впрочем, говорила, в основном, женщина. Она рассказала о своей нелегкой судьбе ("пережила пандемию и спецоперацию"), а потом заявила, что мужчина - фашист, и, вообще, его нужно отправить воевать "на фронт".


Примечательно, что в спор оппонент практически не вступал. Он выслушал тираду и удалился, ведь скандалить с самим "помощником генерального директора Пулково", да еще в ресторане - себе дороже! Как оказалось, дама действительно работала в питерском аэропорту руководителем одного из отделов. Правда, уже месяц как не имеет к этой должности никакого отношения.


Краткое учебное пособие, как проснуться знаменитой после вечера в ресторане.

Источник:

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Метки: Комарово   видео   любэ   пулково   пьяные   ресторан   скандал   
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67  комментариев
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62k
SWALLOW 6 часов назад
Генеральный директор Пулково гордится помощницей . Пиар-кампания помощника точно прошла успешно.
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20k
Will2006 6 минут назад
Симпатичная девка, но с высушенным алкашкой (а может еще и чем-нибудь запрещенным) мозгом
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603
Гиви 45 минут назад
Раз так уверена, значит заносят.
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69
urrib 2 часа назад
vk. com / id106798
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20k
Killgrave 2 часа назад
Спившаяся ТП с поплывшей "крышей".
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13k
Artem 2 часа назад
Не родственница?

Ссылка www.youtube.com
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3k
kleyman 2 часа назад
Ну теперь мы хотя бы знаем, у кого при движении головой, не выпадают беспроводные наушники-затычки.
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31k
Григорий 3 часа назад
Пропитое и прокуренное насквозь хайло, сразу видно быдлоту
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7k
Николай 3 часа назад
Так себе зам, да и человек говно, судя по разговору...
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3k
vasilykopkov 3 часа назад
Хабалка обыкновенная.

PS держу пари, что уволили её задним числом....
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5k
REDFOXY 3 часа назад
Неплохо бы услышать извинения от гендиректора "Пулково" за свою (отсосульку) эмм, помощницу, если это действительно так. В Поднебесной так делают, есличе.
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9k
antonium 3 часа назад
Тот кто тут в комментах защищает эту конченную бухающую мразь, сам такой же. Если не хуже.
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12k
Alex 3 часа назад
Напомнило:
- Ты где работаешь?
- В аэропорту, туалеты мою.
- Ну и зачем тебе такая работа, брось её!
- ЧЁ! Вот так просто ВЗЯТЬ И уйти из авиации???!
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136
MAX 3 часа назад
Она же больная. Псих больницу что-ли покинула не заметно
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2k
fkamash 3 часа назад
Хабалище в квадрате...
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2k
Игорь 3 часа назад
ТП!!!
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24k
Михаил Сметанкин 3 часа назад
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12k
harlamov 3 часа назад
Быдло баба на какой-то там должности, ничего нового. Получает гос. бабло и разыгрывает патриотическую карту. Интересно останется ли это быдло таким же патриотичным, когда будут недоступны такие патриотические опции как Mercedes, Louis vuitton и Париж с Лондоном?
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2k
Роман 3 часа назад
может есть такой человек, который гендиректорам обувным рожком помогает туфли надевать - это значит, что у него есть власть любого на войну отправлять?
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27k
Levyathan 3 часа назад
А она трезвой вообще когда была последний раз?
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10k
Сергей Попов 4 часа назад
Типичная ТП.
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