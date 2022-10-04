"Перед тобой помощник гендиректора Пулково!": под Питером мадам наорала на посетителя ресторана из-за трека "Любэ"

Примечательно, что в спор оппонент практически не вступал. Он выслушал тираду и удалился, ведь скандалить с самим "помощником генерального директора Пулково", да еще в ресторане - себе дороже! Как оказалось, дама действительно работала в питерском аэропорту руководителем одного из отделов. Правда, уже месяц как не имеет к этой должности никакого отношения.





Краткое учебное пособие, как проснуться знаменитой после вечера в ресторане.