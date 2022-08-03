Эффектное шоу для ожидающих еду посетителей ресторана

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Забавное анимированное шоу, происходящее на глазах гостей ресторана, ожидающих заказ. Маленький шеф-повар готовит различные блюда, сталкиваясь при этом с некоторыми сложностями.
Очень интересная задумка и реализация. Интересно, какой средний чек?
Источник:
АНТИФИШКИ
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