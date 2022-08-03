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Эффектное шоу для ожидающих еду посетителей ресторана

Эффектное шоу для ожидающих еду посетителей ресторана

Автор:
03 августа 2022 10:53
Сообщество : Еда
Метки: Еда   видео   интересно   креатив   ресторан   шоу   
991
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Забавное анимированное шоу, происходящее на глазах гостей ресторана, ожидающих заказ. Маленький шеф-повар готовит различные блюда, сталкиваясь при этом с некоторыми сложностями.
Очень интересная задумка и реализация. Интересно, какой средний чек?

Источник:

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Метки: Еда   видео   интересно   креатив   ресторан   шоу   
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8  комментариев
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495
Олег Квирулянт 2 часа назад
Забавно. Но лучше бы был стол-монитор чем проектор.
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2k
веселый просто 12 минут назад
У нас такие столы в СССР были
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11k
Джон Уик 38 минут назад
Жалко мои выросли. Вот бы им малыми такое увидеть.
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10k
Hunson Abadeer 51 минуту назад
офигенно !!!
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Alex Chebrikov

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