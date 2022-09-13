Полиция задержала парня, оскорбившего принца Эндрю во время церемонии прощания с королевой

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В Эдинбурге стражи правопорядка задержали парня, оскорбившего второго сына умершей королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю. Неизвестный назвал 62-летнего мужчину "больным старым человеком".
Инцидент произошёл в ходе траурной процессии в центре Эдинбурга. Парень выкрикнул "Эндрю, ты больной старик".
В августе 2021 года женщина подала в суд на принца Эндрю и обвинила его в изнасиловании. Принц Эндрю был лишен почетных воинских званий и права королевского покровительства на фоне выдвинутых против него в США обвинений.
В августе 2021 года женщина подала в суд на принца Эндрю и обвинила его в изнасиловании. Принц Эндрю был лишен почетных воинских званий и права королевского покровительства на фоне выдвинутых против него в США обвинений.
Источник:
АНТИФИШКИ
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