Полиция задержала парня, оскорбившего принца Эндрю во время церемонии прощания с королевой

Инцидент произошёл в ходе траурной процессии в центре Эдинбурга. Парень выкрикнул "Эндрю, ты больной старик".



В августе 2021 года женщина подала в суд на принца Эндрю и обвинила его в изнасиловании. Принц Эндрю был лишен почетных воинских званий и права королевского покровительства на фоне выдвинутых против него в США обвинений.