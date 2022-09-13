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Полиция задержала парня, оскорбившего принца Эндрю во время церемонии прощания с королевой

Полиция задержала парня, оскорбившего принца Эндрю во время церемонии прощания с королевой

Автор:
13 сентября 2022 11:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Элизавета   видео   инцидент   королева   похороны   принц   скандал   шотландия   эдинбург   
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В Эдинбурге стражи правопорядка задержали парня, оскорбившего второго сына умершей королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю. Неизвестный назвал 62-летнего мужчину "больным старым человеком".
Инцидент произошёл в ходе траурной процессии в центре Эдинбурга. Парень выкрикнул "Эндрю, ты больной старик".

В августе 2021 года женщина подала в суд на принца Эндрю и обвинила его в изнасиловании. Принц Эндрю был лишен почетных воинских званий и права королевского покровительства на фоне выдвинутых против него в США обвинений.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Элизавета   видео   инцидент   королева   похороны   принц   скандал   шотландия   эдинбург   
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3  комментария
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38k
Александр 36 минут назад
А полицейское государство с жесткой цензурой это точно Россия?
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ChePaev 17 минут назад
надо было этому чуваку в конце добавить: кто скажет что принц Эндрю молодой и здоровый человек-пусть первым бросит в меня камень!
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7k
Shtoppi Полчаса назад
Ну задержали его скорее для порядка, чтобы воду не мутил, а то мало ли во что это может вылиться. Скорее всего пожурят, мож штрафанут, и отпустят.
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