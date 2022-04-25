Вдребезги?! В ресторане Санкт-Петербурга рухнул стеллаж с вином

Инцидент произошёл из-за обрыва креплений. По словам представителя ресторана, ущерб может составлять несколько миллионов рублей."В винном шкафу оборвался трос, сотрудник ресторана, естественно, это не почувствовал, он попытался вложить бутылку на место и все посыпалось, как карточный домик. В этом винном шкафчике хранились самые топовые позиции, именно они и рухнули. А ходовые не полетели, потому что лежали в другом месте. И теперь если посмотреть по позициям меню, среди разбитых есть бутылки и по 120 тысяч рублей"."Сотрудник невиновен, там сама застройка шкафчика дизайнерская, что-то с ней сделали не так. Сейчас юристы думают, как поступить дальше. Скорее всего, они будут обращаться к компании, которая застраивала винный шкаф".