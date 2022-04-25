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Вдребезги?! В ресторане Санкт-Петербурга рухнул стеллаж с вином

Вдребезги?! В ресторане Санкт-Петербурга рухнул стеллаж с вином

Автор:
25 апреля 2022 09:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Бутылка   видео   вино   неудача   падение   ресторан   санкт-петебруг   фейл   
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В одном из элитных ресторанов Санкт-Петербурга на глазах у перепуганных сотрудников заведения рухнул стеллаж с дорогим вином. Инцидент попал на камеру наблюдения.
Инцидент произошёл из-за обрыва креплений. По словам представителя ресторана, ущерб может составлять несколько миллионов рублей.

Директор по маркетингу холдинга Bulldozer group Анастасия рассказала журналисту издания "КП-Петербург" подробности инцидента:

"В винном шкафу оборвался трос, сотрудник ресторана, естественно, это не почувствовал, он попытался вложить бутылку на место и все посыпалось, как карточный домик. В этом винном шкафчике хранились самые топовые позиции, именно они и рухнули. А ходовые не полетели, потому что лежали в другом месте. И теперь если посмотреть по позициям меню, среди разбитых есть бутылки и по 120 тысяч рублей".

Анастасия отмечает, что ресторан лишился самых топовых позиций и на восстановление некоторых из них потребуется время. Также женщина пояснила касательно вины сотрудника и дальнейших действий ресторана:

"Сотрудник невиновен, там сама застройка шкафчика дизайнерская, что-то с ней сделали не так. Сейчас юристы думают, как поступить дальше. Скорее всего, они будут обращаться к компании, которая застраивала винный шкаф".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бутылка   видео   вино   неудача   падение   ресторан   санкт-петебруг   фейл   
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11  комментариев
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Какая уе.банская система хранения!
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3k
Ау 4 минуты назад
Охренеть! Вместо жесткого стеллажа, гибкий подвес. Соединенный по принципу цепи. Причем передний независим от заднего. Как итог одно неосторожное движение повлекло цепь фатальных ошибок горе-персонала.
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Ivan 56 минут назад
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babuby Час назад
Зато дизайнерская!
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2k
STRiX Час назад
"По словам представителя ресторана, ущерб может составлять несколько миллионов рублей."
"И теперь если посмотреть по позициям меню, среди разбитых есть бутылки и по 120 тысяч рублей"."

Ага, знаем мы эти позиции в меню ресторанов, то что в супермаркете стоит 700р., в меню ресторана 7000р. Несколько миллионов, это недополученная прибыль по их прайсу. Но по факту там и до ляма далеко...
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5k
Алексей Час назад
Нормальный стеллаж надо было делать для такого хрупкого и дорогого товара, а не "дизайнерский".
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Юрий 2 часа назад
Кто ж придумал такие стеллажи?
Ссылка www.youtube.com
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Колька Валеркин сын 2 часа назад
ну виноват конечно будет официант.
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