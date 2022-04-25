Вдребезги?! В ресторане Санкт-Петербурга рухнул стеллаж с вином

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В одном из элитных ресторанов Санкт-Петербурга на глазах у перепуганных сотрудников заведения рухнул стеллаж с дорогим вином. Инцидент попал на камеру наблюдения.
Инцидент произошёл из-за обрыва креплений. По словам представителя ресторана, ущерб может составлять несколько миллионов рублей.
Директор по маркетингу холдинга Bulldozer group Анастасия рассказала журналисту издания "КП-Петербург" подробности инцидента:
"В винном шкафу оборвался трос, сотрудник ресторана, естественно, это не почувствовал, он попытался вложить бутылку на место и все посыпалось, как карточный домик. В этом винном шкафчике хранились самые топовые позиции, именно они и рухнули. А ходовые не полетели, потому что лежали в другом месте. И теперь если посмотреть по позициям меню, среди разбитых есть бутылки и по 120 тысяч рублей".
Анастасия отмечает, что ресторан лишился самых топовых позиций и на восстановление некоторых из них потребуется время. Также женщина пояснила касательно вины сотрудника и дальнейших действий ресторана:
"Сотрудник невиновен, там сама застройка шкафчика дизайнерская, что-то с ней сделали не так. Сейчас юристы думают, как поступить дальше. Скорее всего, они будут обращаться к компании, которая застраивала винный шкаф".
Директор по маркетингу холдинга Bulldozer group Анастасия рассказала журналисту издания "КП-Петербург" подробности инцидента:
"В винном шкафу оборвался трос, сотрудник ресторана, естественно, это не почувствовал, он попытался вложить бутылку на место и все посыпалось, как карточный домик. В этом винном шкафчике хранились самые топовые позиции, именно они и рухнули. А ходовые не полетели, потому что лежали в другом месте. И теперь если посмотреть по позициям меню, среди разбитых есть бутылки и по 120 тысяч рублей".
Анастасия отмечает, что ресторан лишился самых топовых позиций и на восстановление некоторых из них потребуется время. Также женщина пояснила касательно вины сотрудника и дальнейших действий ресторана:
"Сотрудник невиновен, там сама застройка шкафчика дизайнерская, что-то с ней сделали не так. Сейчас юристы думают, как поступить дальше. Скорее всего, они будут обращаться к компании, которая застраивала винный шкаф".
Источник:
АНТИФИШКИ
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"И теперь если посмотреть по позициям меню, среди разбитых есть бутылки и по 120 тысяч рублей"."
Ага, знаем мы эти позиции в меню ресторанов, то что в супермаркете стоит 700р., в меню ресторана 7000р. Несколько миллионов, это недополученная прибыль по их прайсу. Но по факту там и до ляма далеко...