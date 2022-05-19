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Боевая женщина с доской наказала бесстыдников в кустах

Боевая женщина с доской наказала бесстыдников в кустах

Автор:
19 мая 2022 10:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   женщина   кусты   наказание   прикол   пьяные   секс   
2779
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Нетрезвая парочка решила заняться непотребством в кустах средь бела дня. Бесстыдникам наверняка бы всё сошло с рук, если бы не появилась боевая женщина с доской в руках.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   женщина   кусты   наказание   прикол   пьяные   секс   
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19  комментариев
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528
HalloFreeSpace Час назад
Как скучно я живу )))
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6k
Роман 8 минут назад
Перепихон превратился в BDSM вечеринку
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51k
smakido 8 минут назад
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18
VoobsheVsePutem 9 минут назад
+1 импотент
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2k
Motorola Полчаса назад
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14k
Александр 47 минут назад
Звуки конечно странные
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39k
Лесли 🥰 49 минут назад
Ну и звуки они издают)))
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1k
WTF? 50 минут назад
https://images.app.goo.gl/c5oyE5BXYUzFwFP59https://images.app.goo.gl/c5oyE5BXYUzFwFP59
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3k
Babangdida 51 минуту назад
Повезло что на них налетела бешаная бабка с доской, а не фура с щебнем.
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27
WORLD 53 минуты назад
Надо было ребром бить!
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 59 минут назад
Нужно было бить не плашмя, а рубом...
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8k
Женя Час назад
А где ржавый гвоздь в доске?
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1k
Ирина Касимова (Куценко) Час назад
Позорище. Казнить.
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6k
Echo Час назад
не в том месте решили покустуриться
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1k
Трям Час назад
Натрахались и спать?
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506
Мария Коненкова 2 часа назад
Они, по ходу, настолько пьяны, что, во-первых, этот клочок травы почти посреди проезжей части кажется им приемлемым уголком, во-вторых, по-моему, баба даже трусов не сняла, и свои нелепые телодвижения этот ушлепок совершает вхолостую. Пипец животные. Бабка - огонь))
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2k
cfhfwby 2 часа назад
А как стонали.... Бабе стало завидно, вот и разогнала петушиную стаю.
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