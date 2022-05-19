Боевая женщина с доской наказала бесстыдников в кустах

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Нетрезвая парочка решила заняться непотребством в кустах средь бела дня. Бесстыдникам наверняка бы всё сошло с рук, если бы не появилась боевая женщина с доской в руках.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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