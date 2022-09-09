Официант убирает кости⁠⁠ из рыбы

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Сотрудник ресторана с легкостью убирает рыбные кости с помощью ложки и вилки. Профессионал своего дела!
Хочется посмотреть, как он будет проделывать подобную процедуру с каким-нибудь карасём или щукой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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я вообще не люблю кости в рыбке, когда покупаю селедку всегда её филерую вытаскивая все кости, занимает это минут 7-10
и да - что с карасем ?
Морскую рыбу любой так почистит после пары дней тренировки...