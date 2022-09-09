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Официант убирает кости⁠⁠ из рыбы

Официант убирает кости⁠⁠ из рыбы

Автор:
09 сентября 2022 10:13
Сообщество : Еда
Метки: Еда   видео   интересно   кости   люди   официант   ресторан   рыба   
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Сотрудник ресторана с легкостью убирает рыбные кости с помощью ложки и вилки. Профессионал своего дела!
Хочется посмотреть, как он будет проделывать подобную процедуру с каким-нибудь карасём или щукой.

Источник:

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Метки: Еда   видео   интересно   кости   люди   официант   ресторан   рыба   
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18  комментариев
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22k
Егор Час назад
Дожили. Скоро будет аттракцион: смотрите, человек вилкой с ножом умеет пользоваться...
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4k
Copycat 11 минут назад
Это "хорошая" рыба если от неё так легко кости отделяются)

я вообще не люблю кости в рыбке, когда покупаю селедку всегда её филерую вытаскивая все кости, занимает это минут 7-10
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59k
pynh 50 минут назад
из щуки или леща достанет так?
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4k
salim777 Час назад
Ну, правильнее было бы назвать "официант убирает позвоночник из морской рыбы". А можно с речной такое провернуть? С жареной? С мелкой?
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22k
Mike Miller Час назад
У карпа бы попробовал так убрать))) Или у леща.
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10k
Vacony Час назад
вытащил хребет с варено жареной рыбы и все ? а мелкие косточки ? а у плавника, а боковые.. ?
и да - что с карасем ?
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40k
Aleksandr Час назад
Пффф...а с лещом слабО повторить?
Морскую рыбу любой так почистит после пары дней тренировки...
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