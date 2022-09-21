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Веганы возложили цветы на мясо в супермаркете, чтобы почтить память погибших животных

Веганы возложили цветы на мясо в супермаркете, чтобы почтить память погибших животных

Автор:
21 сентября 2022 09:30
Сообщество : Юмор
Метки: веганы   видео   интересное   магазин   мясо   не у нас   фото   цветы   
799
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Зоозащитники перешли на новый уровень. Теперь они ходят по супермаркетам и скорбят, возлагая цветы на свиную вырезку, мраморную говядину и курицу. Судя по ролику, некоторые веганы отказались от мяса недавно, посчитали пользователи сети.

Молодые люди, одетые в чёрное, пришли к прилавку с мясом и возложили цветы. Они раскладывали розы по упаковкам с сырым мясом. Таким образом они отдавали дань погибшим животным.

Поступок веганов вызвал у людей неоднозначную реакцию. Кто-то счёл такую акцию уместной, ведь веганы ни с кем не дрались и никого не называли убийцами.

Но без хейта не обошлось. Некоторые в очередной раз удивляются упорству, с которым иные персоны хотят заставить человечество отказаться от животной пищи, порой доходя до абсурда.

"Судя по всему, девушка справа стала веганом совсем недавно"

"Продавцы, наверное, посмеялись"

"Ну хоть и с кем не подрались"


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: веганы   видео   интересное   магазин   мясо   не у нас   фото   цветы   
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57  комментариев
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7k
Колорад 3 часа назад
Я тоже так делаю. Лучок, укропчик. Базилик иногда по настроению
:D
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10k
Oleg 4 минуты назад
Главная антиреклама веганам- это что лять она жрёт'c то такое? Травку да овощи?
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37k
Рекламщик 10 минут назад
Приятного!)))
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760
Выхухоль (Нагайна) 11 минут назад
Если веган пришёл в гости с букетом - это знак внимания или закуска?
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9k
uehl 17 минут назад
Ахахахаха! Толстуха прям веганка, на тортиках и пирожных! ))))))))))))))))) А вообще осень, у некоторых обострение )))
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2k
lekha-fil 21 минуту назад
А санитарные правила, почему-то, забыли? Ведь это и есть обдуманное нарушение санитарных правил.
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125
Sata33 Полчаса назад
Надо сегодня вечером на стейк растений возложить и винцом помянуть
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31k
Юр21 Полчаса назад
Эбанутым нет покоя!
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1k
Граф Андрий Полчаса назад
гнать в шею активистов этих, если по траве ходят , то и траву мучают и едят её ещё тв@ри - это норм?
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25k
migun31 36 минут назад
Не хотят они цветочки положить на могилки детей, которых мамки веганки со свету сжили?
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3k
americos 37 минут назад
Продавцы цветов аплодируют стоя.
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−7
Александра С 39 минут назад
Человеку природой заложено питаться мясом.
Знаю одного человека, который полный веган. Ни мяса, ни животного жира, ни яиц, ни молока с кефиром.
В результате у него на теле, в особенности на руках пошли струпья. Организму не хватает животного белка, вот и "портится".
У других знакомых, так там вовсе дошло до дебилизма.
У пары родился ребенок, который умер буквально через месяц после рождения. Мать свое молоко ребенку не давала, а исскуственное питание, которое продается в банках, имеет в своем составе животный жир, ребенку не давали. Так, как родители являлись убежденными веганами.
Кормили ребенка всякими пресными кашами, в итоге результат плачевный.
Растительная пища полезна, не спорю, но в сочетании с животным меню.
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11k
.Атеист. 47 минут назад
Ошибочка, однако!
Так надо: "Зооеб*нько перешли на новый уровень."
Благо, не у нас такие еб.тые, хоть это малость радует.

Веган, вот не ешь ты мясо, ну и жри свою капусту молча, нах такое устраивать!? И вообще, не отнимай еду у моей еды, не жри вообще!
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40k
Aleksandr 56 минут назад
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37k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 58 минут назад
признать веганов долбонутыми и всё.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 59 минут назад
На ум приходит только одно слово...
Ипанашки.
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44k
Прискорбный Скиталец Час назад
1. Трупы животных украшают трупами растений.. а чем вы лучше? жрите друг друга, так лучше всего
2. а в масках чтоб слюни не текли?
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12k
? ? ? Час назад
мамзель улыбнула. на одной траве такую массу не нагулять..
весьма похоже, что в этих нестройных рядах затесался любитель вегетарианцев.
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6k
GROMOZEKA Час назад
Хе.р.асе та венка-бегемот.
Это она на траве так разожралась?
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408
hammog Час назад
Походу у веганов дохрена свободного времени, чтоб слоняться везде и высказывать свою точку зрения.
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7k
Shtoppi Час назад
<<Маразм крепчал и голос разума становится все тише>>
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