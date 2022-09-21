Веганы возложили цветы на мясо в супермаркете, чтобы почтить память погибших животных

Молодые люди, одетые в чёрное, пришли к прилавку с мясом и возложили цветы. Они раскладывали розы по упаковкам с сырым мясом. Таким образом они отдавали дань погибшим животным.

Поступок веганов вызвал у людей неоднозначную реакцию. Кто-то счёл такую акцию уместной, ведь веганы ни с кем не дрались и никого не называли убийцами.