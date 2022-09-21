Веганы возложили цветы на мясо в супермаркете, чтобы почтить память погибших животных

Зоозащитники перешли на новый уровень. Теперь они ходят по супермаркетам и скорбят, возлагая цветы на свиную вырезку, мраморную говядину и курицу. Судя по ролику, некоторые веганы отказались от мяса недавно, посчитали пользователи сети.
Молодые люди, одетые в чёрное, пришли к прилавку с мясом и возложили цветы. Они раскладывали розы по упаковкам с сырым мясом. Таким образом они отдавали дань погибшим животным.
Поступок веганов вызвал у людей неоднозначную реакцию. Кто-то счёл такую акцию уместной, ведь веганы ни с кем не дрались и никого не называли убийцами.
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Но без хейта не обошлось. Некоторые в очередной раз удивляются упорству, с которым иные персоны хотят заставить человечество отказаться от животной пищи, порой доходя до абсурда.
"Судя по всему, девушка справа стала веганом совсем недавно"
"Продавцы, наверное, посмеялись"
"Ну хоть и с кем не подрались"
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АНТИФИШКИ
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:D
Судя по размеру стеблей, это халявные цветочки...
Возможно с кладбища...
Знаю одного человека, который полный веган. Ни мяса, ни животного жира, ни яиц, ни молока с кефиром.
В результате у него на теле, в особенности на руках пошли струпья. Организму не хватает животного белка, вот и "портится".
У других знакомых, так там вовсе дошло до дебилизма.
У пары родился ребенок, который умер буквально через месяц после рождения. Мать свое молоко ребенку не давала, а исскуственное питание, которое продается в банках, имеет в своем составе животный жир, ребенку не давали. Так, как родители являлись убежденными веганами.
Кормили ребенка всякими пресными кашами, в итоге результат плачевный.
Растительная пища полезна, не спорю, но в сочетании с животным меню.
Так надо: "Зооеб*нько перешли на новый уровень."
Благо, не у нас такие еб.тые, хоть это малость радует.
Веган, вот не ешь ты мясо, ну и жри свою капусту молча, нах такое устраивать!? И вообще, не отнимай еду у моей еды, не жри вообще!
Ипанашки.
2. а в масках чтоб слюни не текли?
весьма похоже, что в этих нестройных рядах затесался любитель вегетарианцев.
Это она на траве так разожралась?