«Эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил»: Патриарх Кирилл призвал военных не бояться умереть

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел проповедь, в которой заявил, что если человек умирает на войне в Украине, то все твои грехи автоматически смоются. Патриарх даже провёл аналогию с Иисусом, который принял казнь за грехи людей.
Во время своего воскресного богослужения в храме Александра Невского назвал смерть во время «междоусобной брани» (во время боевых действий на Украине) "жертвой". Эта "жертва" смывает все грехи человека.
"Мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил", - сказал патриарх Кирилл, текст выступления есть на сайте РПЦ.
Патриарх Кирилл провел аналогии с Иисусом, который принял казнь за грехи людей.
«Если Бог в Сыне Своем отдает Свою человеческую жизнь ради других людей, ради рода человеческого, значит жертвенность есть высочайшее проявление любви человека к своим ближним», — отметил он.
«Христос воскрес, и все вместе с ним воскреснем! И жизнь вечна, а потому идите смело исполнять свой воинский долг», - заключил Патриарх Кирилл.
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АНТИФИШКИ
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