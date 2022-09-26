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«Эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил»: Патриарх Кирилл призвал военных не бояться умереть

«Эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил»: Патриарх Кирилл призвал военных не бояться умереть

Автор:
26 сентября 2022 08:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   выгодное предложение   грехи   жертва   интересное   мнение   патриарх кирилл   фото   
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел проповедь, в которой заявил, что если человек умирает на войне в Украине, то все твои грехи автоматически смоются. Патриарх даже провёл аналогию с Иисусом, который принял казнь за грехи людей.

Во время своего воскресного богослужения в храме Александра Невского назвал смерть во время «междоусобной брани» (во время боевых действий на Украине) "жертвой". Эта "жертва" смывает все грехи человека.

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"Мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил", - сказал патриарх Кирилл, текст выступления есть на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл провел аналогии с Иисусом, который принял казнь за грехи людей.

«Если Бог в Сыне Своем отдает Свою человеческую жизнь ради других людей, ради рода человеческого, значит жертвенность есть высочайшее проявление любви человека к своим ближним», — отметил он.

«Христос воскрес, и все вместе с ним воскреснем! И жизнь вечна, а потому идите смело исполнять свой воинский долг», - заключил Патриарх Кирилл.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   выгодное предложение   грехи   жертва   интересное   мнение   патриарх кирилл   фото   
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36  комментариев
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2k
boom Час назад
А как же"не убий"?
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−78
budenohov 5 секунд назад
НАСАСЫВАЕТ МЕРЗОСТЬ ПРЕСТАРЕЛАЯ ФЮРЕ ПУТ/ ЛЕРЦУ !
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28k
Alex 3 минуты назад
Пускай выйдет вперёд, пример покажет, клоун ряженый
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24k
Михаил Сметанкин 4 минуты назад
Ну начинается, сука! Deus Volt!
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−78
budenohov 6 минут назад
noName - твой мамин рот и сраку -бал . твой всех живых и мЄртвых -бал. сучара ты под-залупная .я твой всю породу на х-уе вертел.в твой мамин гроб насрал . соси фюре своему п-идар гнойный .
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−78
budenohov 6 минут назад
КАДИЛО ЕМУ В ЗАДНИЙ ПРОХОД ! [мат] ЗАЛУПУТИНСКИЙ !
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−78
budenohov 7 минут назад
Наш облезлый «мачо»
Грустно вдаль глядит,
На коне не скачет,
Щуку не уди т,
Стерхом не летает,
Не плывёт тунцом -
Тихо ожидает
Встречи с п@здецом.
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−78
budenohov 7 минут назад
СВЯТОЙ HIMARS по лбу этой твари клоунской фашисткой !
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535
sapsanbosh 8 минут назад
Почитайте свои иудейские каноны. Не убий также в них входит. Что-то христианская церковь совсем завралась. А вот по исконной славянской вере - защита Родины действительно священный долг!
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−78
budenohov 9 минут назад
noName - Я ТВОЙ МАМИНЫ КОСТИ ОБ Х--УЙ ЛОМАЛ ...
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1k
Alex 12 минут назад
Так пусть сам пиз**ет в зону СВО
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−36
Terrible zZz 13 минут назад
Пид.сов в рясах вместе с едорасами и их детишками в первых рядах надо в окопы на передовую. Пусть в свой выдуманный рай быстрее попадают.
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6k
DZEN 13 минут назад
В Библии Авель убивает Каина, разве это не одно и то же…
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−135
Thomsen 16 минут назад
"Приготовления к отправке людей на тот свет всегда производились именем бога или другого высшего существа, созданного человеческой фантазией" (с)

Перечитываем великий роман Гашека. Там всё сказано.

" Наше дело дрянь, начал он слова утешения."(с)
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−78
budenohov 16 минут назад
himars по лбу этой твари фашисткой !
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−78
budenohov 17 минут назад
Едут домой с Украины, бурятский танкист, ростовский гвардеец и московский генерал.
Кто за рулем?

Ответ: водитель рефрижератора

частичная мобилизация - это одна нога тут другая там ...
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1k
Кто я! а кто ты такой? 18 минут назад
Притом, если "убить" это по божески, то пусть выпускают всех убийц и удалят статью за убийство. Ведь "патриарх" оправдывает ее
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−78
budenohov 18 минут назад
ПРАВИЛЬНО ИХ КОММУНЯКИ ДРАИЛИ ...
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−78
budenohov 18 минут назад
КИРИЛЛ - ЗАЛУПУТИНСКИЙ ШАЙТАН И ПОДОНОК !
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1k
Кто я! а кто ты такой? 20 минут назад
как то слышать от "духовного" человека, который близок к Богу, говорить "убивать это хорошо", это гнилая крыса зажравшееся золотом и миллиардами баксов.
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7k
SuperTroll 22 минуты назад
Сказочный долбоконь!
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