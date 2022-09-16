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"Закрой, пожалуйста, дверь": женщина прогнала медведя вежливостью

"Закрой, пожалуйста, дверь": женщина прогнала медведя вежливостью

Автор:
16 сентября 2022 10:59
Сообщество : Юмор
Метки: США   Юмор   вежливость   видео   животные   интересное   медведь   прикол   фото   
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Жительница США удостоверилась в том, что вежливость помогает в общении не только с людьми, но и с дикими животными.

Когда входная дверь жительницы Хайленд-Лейкс (Нью-Джерси, США) приоткрылась, женщина увидела на пороге медведя. Огромный хищник толкал дверь головой и пытался зайти внутрь. Женщине самообладания не занимать. Вместо того чтобы паниковать, женщина вежливо попросила закрыть дверь снаружи.

Как ни странно, но мишка послушался. Он пастью взялся за ручку и закрыл дверь. Не хватило только извинений с его стороны...

Источник:

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Метки: США   Юмор   вежливость   видео   животные   интересное   медведь   прикол   фото   
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5  комментариев
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Елена Головач 3 часа назад
В видео говорится что эта медведица с медвежатами живут на территории ее дома постоянно.
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GROMOZEKA 3 часа назад
Ну видно же, что медведь дресированный.
Говорю вам как кэп
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8k
МихА 3 часа назад
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877
ChePaev 3 часа назад
закрой дверь - я не накрашенная!!!
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606
Легендарный В-ий 4 часа назад
ну это какой то неправильный госдеповский феминистический медвед. наш советский православный медвед бабе бы по-другому ответил
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