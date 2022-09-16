"Закрой, пожалуйста, дверь": женщина прогнала медведя вежливостью

Жительница США удостоверилась в том, что вежливость помогает в общении не только с людьми, но и с дикими животными.
Когда входная дверь жительницы Хайленд-Лейкс (Нью-Джерси, США) приоткрылась, женщина увидела на пороге медведя. Огромный хищник толкал дверь головой и пытался зайти внутрь. Женщине самообладания не занимать. Вместо того чтобы паниковать, женщина вежливо попросила закрыть дверь снаружи.
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Как ни странно, но мишка послушался. Он пастью взялся за ручку и закрыл дверь. Не хватило только извинений с его стороны...
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АНТИФИШКИ
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