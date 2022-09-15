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Работник закусочной не позволил мужчине угнать машину

Работник закусочной не позволил мужчине угнать машину

Автор:
15 сентября 2022 10:25
Метки: видео   задержание   закусочная   люди   угон   угонщик   
392
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Сотрудник американской сети ресторанов быстрого питания Chick-fil-A задержал угонщика. Мужчина увидел, как злоумышленник выхватил ключи у женщины, которая была с маленьким ребёнком и поймал его.
Работник закусочной задержал потенциального угонщика.

Источник:

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Метки: видео   задержание   закусочная   люди   угон   угонщик   
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2  комментария
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Оксид Бетона 57 минут назад
Да ну нах! Ну не может белый быть угонщиком!
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Dobriy drug

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