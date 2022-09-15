Работник закусочной не позволил мужчине угнать машину

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Сотрудник американской сети ресторанов быстрого питания Chick-fil-A задержал угонщика. Мужчина увидел, как злоумышленник выхватил ключи у женщины, которая была с маленьким ребёнком и поймал его.
Работник закусочной задержал потенциального угонщика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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