Американец угнал яхту и протаранил несколько лодок

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Житель города американского города Ньюпорт-Бич стал свидетелем необычного инцидента. Неизвестный угнал яхту и повредил несколько пришвартованных лодок и других плавсредств.
В результате инцидента пострадала находившаяся на одной из лодок женщина. Угонщик был задержан и заключен под стражу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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