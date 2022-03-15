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Сообщество Жизнь в США 825 постов • 240 подписчиков подписаться
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Американец угнал яхту и протаранил несколько лодок

Американец угнал яхту и протаранил несколько лодок (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2022 12:48
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   видео   люди   происшествие   угон   яхта   
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Житель города американского города Ньюпорт-Бич стал свидетелем необычного инцидента. Неизвестный угнал яхту и повредил несколько пришвартованных лодок и других плавсредств.
В результате инцидента пострадала находившаяся на одной из лодок женщина. Угонщик был задержан и заключен под стражу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   в мире   видео   люди   происшествие   угон   яхта   
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1  комментарий
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Киры4 Час назад
А это случайно не тот украинский капитан "мститель"?
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