Агрессивная женщина познакомилась с электрошокером

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Женщина по неизвестной причине начала лезть к мужчине и провоцировать конфликт. В какой-то момент у автора видео не выдержали нервы и он познакомил её с электрошокером.
Женщина напросилась на применение электрошокера. Хороший шокер, можно брать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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