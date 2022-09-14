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Агрессивная женщина познакомилась с электрошокером

Агрессивная женщина познакомилась с электрошокером

Автор:
14 сентября 2022 09:23
Метки: Реакция   видео   женщина   инцидент   конфликт   люди   шокер   электрошокер   
3568
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Женщина по неизвестной причине начала лезть к мужчине и провоцировать конфликт. В какой-то момент у автора видео не выдержали нервы и он познакомил её с электрошокером.
Женщина напросилась на применение электрошокера. Хороший шокер, можно брать.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Реакция   видео   женщина   инцидент   конфликт   люди   шокер   электрошокер   
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56  комментариев
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6k
Том Сойер 2 часа назад
А где на видео - женщина???? Агрессивную самку бабуина вижу - а женщины там никакой нет.
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578
С того Берега моря 2 минуты назад
Ну тут на лицо « жестокое обращение с животными, класса «а» » по законам сшп
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18k
Valiko 3 минуты назад
по-моему в фильме "кровавый алмаз" нига меланхолично рассуждал, что "черный народ был лучше, когда над ним стоял белый человек".
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735
Kanifolkin 11 минут назад
Стоило бы еще и с ноги добавить - равноправие ж - ёпта...
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3k
kleyman 17 минут назад
Красиво мартышку уработал, а то привыкли у туристов телефоны и фотоаппараты отбирать.
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2k
Лёха 18 минут назад
Чё марку шокера не засветили? Хорошая машинка. Надо брать.
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14k
Типа граф 20 минут назад
Ихняя Яжмамка !
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24k
Михаил Сметанкин 21 минуту назад
Я так понял автор видео - полицейский. А видео снято с его регистратора.
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22k
Inter 22 минуты назад
я один слышал как он кричит дети-чилдрен??ахахахахаах
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513
Никита Полчаса назад
Ну прям услада для глаз!
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28k
Ashabad Полчаса назад
Нельзя так делать в присутствии детей
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5k
GROMOZEKA Полчаса назад
Вот этой мелодии не хватает
Ссылка m.youtube.com
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277
Максим Полчаса назад
Отпусти меня залипательное видео. Мне на работу надо
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5k
мемфрид 44 минуты назад
Бедные дети....
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1k
Владимир 45 минут назад
демократичненько
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1k
Бомбардир 46 минут назад
Опять обезьянки дерутся.
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1k
cfhfwby 46 минут назад
Боже мой, наверное, Дарвин прав, когда говорил, что люди произошли от обезьян, но, все же, наверное, только часть, да и те - не от самых лучших представителей хвостатых.
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49k
Сергей 52 минуты назад
как четко отвалилась
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1k
Aleksei 57 минут назад
манки.....
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32k
a.fey 58 минут назад
А нету ли в этом расизму?
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392
Andrey a.fey Полчаса назад
Нет. Тут скорее жестокое обращение с животными.
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387k
Алексей 58 минут назад
а ведь мог и пристрелить.вполне гуманно
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