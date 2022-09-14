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Подростку удалось скрыться от преследователя

Подростку удалось скрыться от преследователя

Автор:
14 сентября 2022 11:54
Метки: в мире   видео   люди   повезло   подросток   хулиган   
489
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Камера наблюдения запечатлела драматичный момент из жизни подростка. К нему на улице пристал хулиган и решил побить. К счастью для подростка, дом находился совсем рядом.
Подростку удалось скрыться от задиры. Находившиеся в доме взрослые не стали сидеть сложа руки.

Источник:

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Метки: в мире   видео   люди   повезло   подросток   хулиган   
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7  комментариев
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1k
Ян Полчаса назад
Я думал его застрелят
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793
Arti 5 минут назад
А ночью он вернулся и всё сжег до тла.

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22k
Владимир 7 минут назад
а говорили пиндосы в обуви дома ходят, опять на№бали)
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793
Arti 8 минут назад
Они же отстреливать могут без предупреждения на своих владениях
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48k
dima423 41 минуту назад
ну тут однозначно надо было еще и по щам дать))
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Dobriy drug

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