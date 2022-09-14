Подростку удалось скрыться от преследователя

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Камера наблюдения запечатлела драматичный момент из жизни подростка. К нему на улице пристал хулиган и решил побить. К счастью для подростка, дом находился совсем рядом.
Подростку удалось скрыться от задиры. Находившиеся в доме взрослые не стали сидеть сложа руки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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