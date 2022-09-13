Стал гражданином РФ - отвечай за проступки: в Челябинске избивший местного жителя азиат стал фигурантом уголовного дела

Недавно несколько выходцев из Средней Азии напали на местных жителей, сделавших замечание детям. В результате кое-кому придется узнать, что такое уголовный кодекс Российской Федерации.
В Челябинске довольно много выходцев из Средней Азии. Бывшие мигранты получили российское гражданство и живут в городе на полных правах. Но не все торопятся перенять обычаи и традиции принявшего их государства.
На днях в Челябинске произошел конфликт между экс-мигрантами и коренными местными жителями. Детишки-азиаты, играя во дворе дома N15 по ул. Марченко, начали швырять мусор в припаркованные там автомобили. Им сделали замечание, но, похоже, вмешательство в воспитательный процесс посторонних не понравился родителям хулиганов.
Присутствовавшие при инциденте рассказывают, что тут же, будто ниоткуда, к месту конфликта подбежала толпа защитников: папы-мамы-родственники проштрафившихся детишек. Началась драка. Один из "понаехавших" ударил мужчину самокатом по затылку - этот момент успел попасть на видео.
Осторожно! Видео содержит сцены драки!
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К приезду полиции участники драки быстро разбежались. А вот получившего по голове самокатом мужчину пришлось госпитализировать.
В полиции этот инцидент прокомментировали так: "После поступления сигнала через Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112 на место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции «Тракторозаводский». Полицейскими в кратчайшие сроки все участники инцидента были установлены и опрошены. Они являются гражданами Российской Федерации, официально проживающими в Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ."
Наказание по этой статье (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) может вылиться в обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Интересно, послужит ли этот этот эпизод предостережением для остальных "понаехавших"?
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АНТИФИШКИ
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Надеюсь именно на это. Для всех избивавших.
Если спустят на тормозах - то тоже послужит уроком.