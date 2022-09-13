Стал гражданином РФ - отвечай за проступки: в Челябинске избивший местного жителя азиат стал фигурантом уголовного дела

В Челябинске довольно много выходцев из Средней Азии. Бывшие мигранты получили российское гражданство и живут в городе на полных правах. Но не все торопятся перенять обычаи и традиции принявшего их государства.

На днях в Челябинске произошел конфликт между экс-мигрантами и коренными местными жителями. Детишки-азиаты, играя во дворе дома N15 по ул. Марченко, начали швырять мусор в припаркованные там автомобили. Им сделали замечание, но, похоже, вмешательство в воспитательный процесс посторонних не понравился родителям хулиганов.

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Присутствовавшие при инциденте рассказывают, что тут же, будто ниоткуда, к месту конфликта подбежала толпа защитников: папы-мамы-родственники проштрафившихся детишек. Началась драка. Один из "понаехавших" ударил мужчину самокатом по затылку - этот момент успел попасть на видео.