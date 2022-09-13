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Стал гражданином РФ - отвечай за проступки: в Челябинске избивший местного жителя азиат стал фигурантом уголовного дела

Стал гражданином РФ - отвечай за проступки: в Челябинске избивший местного жителя азиат стал фигурантом уголовного дела

Автор:
13 сентября 2022 09:03
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   конфликт   мигрант   полиция   понаехавшие   потасовка   самокат   челябинск   
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Недавно несколько выходцев из Средней Азии напали на местных жителей, сделавших замечание детям. В результате кое-кому придется узнать, что такое уголовный кодекс Российской Федерации.

В Челябинске довольно много выходцев из Средней Азии. Бывшие мигранты получили российское гражданство и живут в городе на полных правах. Но не все торопятся перенять обычаи и традиции принявшего их государства.


На днях в Челябинске произошел конфликт между экс-мигрантами и коренными местными жителями. Детишки-азиаты, играя во дворе дома N15 по ул. Марченко, начали швырять мусор в припаркованные там автомобили. Им сделали замечание, но, похоже, вмешательство в воспитательный процесс посторонних не понравился родителям хулиганов.

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Присутствовавшие при инциденте рассказывают, что тут же, будто ниоткуда, к месту конфликта подбежала толпа защитников: папы-мамы-родственники проштрафившихся детишек. Началась драка. Один из "понаехавших" ударил мужчину самокатом по затылку - этот момент успел попасть на видео.


К приезду полиции участники драки быстро разбежались. А вот получившего по голове самокатом мужчину пришлось госпитализировать.

В полиции этот инцидент прокомментировали так: "После поступления сигнала через Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112 на место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции «Тракторозаводский». Полицейскими в кратчайшие сроки все участники инцидента были установлены и опрошены. Они являются гражданами Российской Федерации, официально проживающими в Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ."


Наказание по этой статье (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) может вылиться в обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Интересно, послужит ли этот этот эпизод предостережением для остальных "понаехавших"?

Источник:

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Метки: видео   драка   конфликт   мигрант   полиция   понаехавшие   потасовка   самокат   челябинск   
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18  комментариев
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14k
сеньор Леонсио Час назад
Почему на работу берут с испытательным сроком,а гражданство предоставляют без условий?! Испытательный срок в 20 лет,при нарушении закона - лишение гражданства и депортация в 24 часа!
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42
Konstantin Kuts 24 секунды назад
А почему лёгкого? Там от минимум средней тяжести до тяжкого вреда здоровью. У мужика точно сотрясение мозга и скорее всего перелом основания черепа.
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4k
brotherirk Минуту назад
как шакалы, исподтишка...
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2k
Лёха 5 минут назад
"Если после избиения пострадавший получил легкие повреждения, не повлекшие длительной потери дееспособности, то такой случай рассматривается в соответствии со ст. 115. Виновному по ней могут присудить штраф, а максимальный срок заключения – 2 года. Если будет доказано наличие сговора нескольких совершивших нападение лиц, то скорее всего, именно самое строгое наказание будет назначено"
Надеюсь именно на это. Для всех избивавших.
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5k
livaneth 9 минут назад
Если реально посадят на два года - то послужит уроком.
Если спустят на тормозах - то тоже послужит уроком.
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10k
Oleg 17 минут назад
"Стал гражданином РФ - отвечай за проступки" - что за дикий заголовок? а если не стал гражданином? т.е. гастарбайтерам можно?
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292
Ринат Фамутдинов 21 минуту назад
Узбеки однажды докопались до наших девчонок (в институте тогда учился), суть - неправильно одеты... Наваляли по самое не хочу, нас троих (было больше) забрали менты и... начальник отделения:"Орлы! Что светит вам от нашей телеги в институт?" Ответили:"Отчислят!". Сходу:"Не отчислят! Гарантирую! А этих п...в научат любить место откуда они приехали!!!"
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−32
tohpjflvkcvkdlxy 24 минуты назад
ПУТЬ ОТ АКАДЕМИКА САХАРОВА ДО АКАДЕМИКА КАДЫРОВА --- САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОРЫВ ФЮРЫ ПУТ.ЛЕРЦА -ПОДЗАЛУПЦА ...
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−32
tohpjflvkcvkdlxy 24 минуты назад
сеньор Леонсио - [мат] SOS !
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−32
tohpjflvkcvkdlxy Полчаса назад
А ВАМ ФАШИСТАМ ЧЕЛЫЙ ПОЛК УНИЧТОЖИЛИ . 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк -ПАРАДНЫХ ПИ-ДОРОВ
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40k
Aleksandr 39 минут назад
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335
Бобр Час назад
Я из Бурятии. Живу тут с рождения. Живут рядом со мной много национальностей. Русские, Буряты, Узбеки, Армяне, Грузины, Азербайджанцы, Монголы, Якуты и т.д. Никогда такого нет и не было. Типа на почве национальности или приезжий и не приезжий. все живут в мире и согласии. если что население города 400 тысяч. Или я их просто не встречал...
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20k
babuby Час назад
Стопстопстоп!!! А если НЕ гражданин России, то за совершённые в России поступки отвечать не надо!?? Так вот почему автомобили с иностранными номерами, могут спокойно нарушать любые ПДД!!
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10k
Алексей Час назад
Они тут почти все крылья расправляют так
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1k
Мудрый 2 часа назад
Лишить гражданство и депортация виновных, другие присмиреют.
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