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Мужчина проучил парня, задиравшего пенсионера

Мужчина проучил парня, задиравшего пенсионера

Автор:
15 июля 2022 11:28
Метки: Тайвань   в мире   видео   дедушка   драка   избиение   инцидент   конфликт   
1484
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На территории караоке-клуба в Тайване рассеянный дедушка имел неосторожность закрыть двери лифта перед незнакомым ему молодым человеком. Парню это не понравилось настолько, что он начал всячески задирать и унижать пожилого обидчика на глазах приятеля и девушек.
Несправедливость заметил проходивший неподалеку мужчина. Он вмешался в конфликт, не забыв позвать на помощь товарищей.

Появление друзей заступника и начало драки с 2:39

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тайвань   в мире   видео   дедушка   драка   избиение   инцидент   конфликт   
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10  комментариев
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70k
Viktor Час назад
Даже там уроды есть!
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903
Виктор Глущенко 7 минут назад
Чмо прилегло отдохнуть .
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70k
Максим 8 минут назад
Люди серьезно не пострадали, - сказали менты и улыбнулись))
Понравилось - двери открылись и вырвалась группа опистюливания. Мне кажется это парни на камерах позвали.
А так конечно профессионалы. В конце даже контрольная пощечина в голову.
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147
Evgeniy 48 минут назад
Видео с позитивным, жизнеутверждающим окончанием!
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22k
Serg2001 55 минут назад
Горячие тайские хлопцы... ))
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2k
Дмитрий Час назад
За дело пендюляторов получили.
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2k
Гур Час назад
Фигасе " никто серьезно не пострадал," там в еплет ногой несколько раз прилетело....
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2k
pinbalist Час назад
Остудили боевого петуха :)
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