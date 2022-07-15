Мужчина проучил парня, задиравшего пенсионера

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На территории караоке-клуба в Тайване рассеянный дедушка имел неосторожность закрыть двери лифта перед незнакомым ему молодым человеком. Парню это не понравилось настолько, что он начал всячески задирать и унижать пожилого обидчика на глазах приятеля и девушек.
Несправедливость заметил проходивший неподалеку мужчина. Он вмешался в конфликт, не забыв позвать на помощь товарищей.
Появление друзей заступника и начало драки с 2:39
Появление друзей заступника и начало драки с 2:39
Прибывшие полицейские ненадолго задержали всех участников драки. В результате потасовки никто серьёзно не пострадал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось - двери открылись и вырвалась группа опистюливания. Мне кажется это парни на камерах позвали.
А так конечно профессионалы. В конце даже контрольная пощечина в голову.