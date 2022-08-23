В Нижнем Новгороде мужчина избил дерзкую "зебру-попрошайку"

370
1
1
Многие из вас наверняка встречали на улицах крупных городов аниматоров в костюмах животных, которые предлагают сфотографироваться. Многие из них уговаривают туристов сделать фотографию, а затем начинают всячески угрожать, если не купить снимок по заоблачной цене. У одного из прохожих в Нижнем Новгороде не выдержали нервы и он подрался с подобным "зверем".
По одной из версий аниматор оскорбил мужчину. В точных причинах конфликта будут разбираться сотрудники полиции.
В видео присутствует ненормативная лексика.
В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Неадекватная женщина решила попробовать автолюбителя на вкус
- Двое пьяных парней прицепились к бойцу
- Битва девушек за переднее сиденье в такси
- Подростки оскорбили сделавшего им замечание аниматора
- Двое мужчин не поделили лифт в торговом центре и устроили драку
Новости партнёров
И только спустя месяца 3 чувак вдруг узнал, что тот мужик давно уже уволился. И, вообще, у них там текучка – каждую неделю почти новый аниматор…