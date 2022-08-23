В Нижнем Новгороде мужчина избил дерзкую "зебру-попрошайку"

Многие из вас наверняка встречали на улицах крупных городов аниматоров в костюмах животных, которые предлагают сфотографироваться. Многие из них уговаривают туристов сделать фотографию, а затем начинают всячески угрожать, если не купить снимок по заоблачной цене. У одного из прохожих в Нижнем Новгороде не выдержали нервы и он подрался с подобным "зверем".

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По одной из версий аниматор оскорбил мужчину. В точных причинах конфликта будут разбираться сотрудники полиции.



В видео присутствует ненормативная лексика.