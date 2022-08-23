FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6423 поста • 878 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
В Нижнем Новгороде мужчина избил дерзкую "зебру-попрошайку"

В Нижнем Новгороде мужчина избил дерзкую "зебру-попрошайку"

Автор:
23 августа 2022 10:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижний Новгород   аниматор   видео   драка   зебра   инцидент   конфликт   люди   
370
1
1
Многие из вас наверняка встречали на улицах крупных городов аниматоров в костюмах животных, которые предлагают сфотографироваться. Многие из них уговаривают туристов сделать фотографию, а затем начинают всячески угрожать, если не купить снимок по заоблачной цене. У одного из прохожих в Нижнем Новгороде не выдержали нервы и он подрался с подобным "зверем".
По одной из версий аниматор оскорбил мужчину. В точных причинах конфликта будут разбираться сотрудники полиции.

В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Нижний Новгород   аниматор   видео   драка   зебра   инцидент   конфликт   люди   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Shtoppi 42 минуты назад
Таких "зебр" во всех туристических городах, по всему миру полно, в некоторых местах это уже целый преступный бизнес, так что эта "зебра" видимо по делу опи_дюлилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Trenzel2003 17 минут назад
Эти домогаторы рано или поздно должны были получить по мордасам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SHAGREEN 17 минут назад
Ща Алекс еще пдойдет и чел за Марти ответит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Егор Полчаса назад
Читал где-то байку про чувака, который познакомился с мужиком, который работал аниматором-зазывалой в ростовой кукле зайца в магазине у дома. И ради прикола чувак стал с ним идя на работу каждое утро в шутку как бы драться: помахать руками, повалить, ну и дальше идти.
И только спустя месяца 3 чувак вдруг узнал, что тот мужик давно уже уволился. И, вообще, у них там текучка – каждую неделю почти новый аниматор…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sanar 40 минут назад
Красава, гаси плюшевых поберушек))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Игорь 45 минут назад
в Питере эти кони особенно достают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

932179



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Миронов, Янковский и Евстигнеев : Интересные снимки советских артистов
Миронов, Янковский и Евстигнеев : Интересные снимки советских артистов
Под Сызранью агрессивный псих жестко поплатился за свой гонор
Под Сызранью агрессивный псих жестко поплатился за свой гонор
Набирающие популярность в сообществах
Кто перенес начало русской недели на понедельник и почему?
Кто перенес начало русской недели на понедельник и почему?
Сравнение цен на базовые продукты
Сравнение цен на базовые продукты
Laifen Swift: бесшумный фен с отрицательными ионами
Laifen Swift: бесшумный фен с отрицательными ионами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#прикол#история#интересное#фотографии#аварии#позитив#актеры#истории
#Юмор#факты#в мире#кино#автомобили#шоу бизнес#забавно#Ynews#звезды#Мемы
#интересно#картинки#подборка#Приколы#дтп#автомир#знаменитости#природа#Еда#наука
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Двое мужчин не поделили лифт в торговом центре и устроили драку Двое мужчин не поделили лифт в торговом центре и устроили драку Двое пьяных парней прицепились к бойцу Двое пьяных парней прицепились к бойцу Мужчина проучил парня, задиравшего пенсионера Мужчина проучил парня, задиравшего пенсионера Неадекватная женщина решила попробовать автолюбителя на вкус Неадекватная женщина решила попробовать автолюбителя на вкус Битва девушек за переднее сиденье в такси Битва девушек за переднее сиденье в такси

На что жалуетесь?

Вернуться