Испанец отправил в нокаут оскорбившего его жену мужчину

2654
1
1
В Испании к вышедшей из кафе паре пристал неизвестный парень. Он принял попытку мирно поговорить с ним за слабость и начал провоцировать пару еще больше. Последней каплей стало проявление агрессии и хамство в адрес жены мужчины.
По некоторым данным, приставший к паре парень был мигрантом из Марокко. Во время просмотра видео можно услышать, как люди хлопают испанцу, который поставил агрессора на место.
Источник:
Ссылки по теме:
- Конфликт в одном из дворов Краснодара закончился дракой со стрельбой
- В Минске мужчина и девушка сцепились в схватке
- В Молдавии экс-советник президента и бывший замглавы МВД подрались в прямом эфире
- Слон и моська в мире людей
- Повара московского ресторана подрались из-за графика работы
95
Понравилось95
Новости партнёров