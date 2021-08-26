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Испанец отправил в нокаут оскорбившего его жену мужчину

Испанец отправил в нокаут оскорбившего его жену мужчину (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 09:50
Метки: видео   драка   испания   конфликт   мигрант   нокаут   
2654
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В Испании к вышедшей из кафе паре пристал неизвестный парень. Он принял попытку мирно поговорить с ним за слабость и начал провоцировать пару еще больше. Последней каплей стало проявление агрессии и хамство в адрес жены мужчины.
По некоторым данным, приставший к паре парень был мигрантом из Марокко. Во время просмотра видео можно услышать, как люди хлопают испанцу, который поставил агрессора на место.

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Метки: видео   драка   испания   конфликт   мигрант   нокаут   
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18  комментариев
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327
Мурчелло 2 часа назад
Парпнь устал.Не мог заснуть.Попросил испанца.
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1k
Vychek 2 минуты назад
аплодирую стоя
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677
Иван 12 минут назад
Бедный мароканец. Он расчитывал что его будут все в попу целовать, а его в голову бьют..
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201
Zergsar Иван 2 минуты назад
Да, ничто так не угнетает, как несбывшиеся надежды...
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5k
Дмитрий Горчилин 18 минут назад
Видать, загорелый всех там конкретно достал. Мужик как дед мороз, выполнил желания всех окружающих.
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218
Сигизмунд Лазаревич 19 минут назад
только так с этими баклажанами
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57k
SpeedyGonzales 24 минуты назад
Повезло мужику что этот придурок голову не размозжил о плитку, а то из-за этого говна ещё и сел бы.
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11k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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−3
бульбулятор 37 минут назад
чурка ?
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472
Руслан 58 минут назад
Видео прекрасно.
Пиз@дить этих выродков загоревших. Массово, причём. Только тогда они будут знать своё место и быть тише воды, ниже травы.
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41k
Соломей Час назад
... а потом выключили свет.
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5k
Sanar 2 часа назад
0-12 "ёпаный мусоли" красивый всё таки у них язык
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4k
Афанасий 2 часа назад
опять вхолостую вся энергия ушла... Плохой охотник... Нужно было шкуру снимать пока тёплый!(ну хоть в карманцы заглянуть...)
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Похоже, это уличный артист или типа нищий, а женщина - инспектор чего-то, пыталась согнать его с этого места... добровольный помощник помешал.
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