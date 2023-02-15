В Подмосковье пьяный таджик избил сотрудницу Wildberries из-за отказа в сексе

Пьяный таджикский хлопец убеждал работницу пункта выдачи в подмосковном Лыткарине стать его музой и любовницей в одном лице. Девушка не оценила стараний словоохотливого и очень навязчивого кавалера, которого, к слову, видела в первый раз, и указала ему на дверь. Поняв, что секса не будет, гость из ближнего зарубежья обиделся и решил наказать несговорчивую, набросившись на неё с кулаками. После избиения продолжились и в холле здания. А потом мигрант убежал.