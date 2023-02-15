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В Подмосковье пьяный таджик избил сотрудницу Wildberries из-за отказа в сексе

В Подмосковье пьяный таджик избил сотрудницу Wildberries из-за отказа в сексе

Автор:
15 февраля 2023 09:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   Подмосковье   видео   драка   лыткарино   маркетплейс   мигрант   полиция   
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"Иностранному специалисту" хотелось большой и горячей любви, но девушка осталась непреклонной.

Пьяный таджикский хлопец убеждал работницу пункта выдачи в подмосковном Лыткарине стать его музой и любовницей в одном лице. Девушка не оценила стараний словоохотливого и очень навязчивого кавалера, которого, к слову, видела в первый раз, и указала ему на дверь. Поняв, что секса не будет, гость из ближнего зарубежья обиделся и решил наказать несговорчивую, набросившись на неё с кулаками. После избиения продолжились и в холле здания. А потом мигрант убежал.


Как сообщают СМИ, сотрудница маркетплейса написала заявление в полицию, где внимательно просмотрели записи с камер наблюдения и установили личность "иностранного специалиста". Он объявлен в розыск, и мы наверняка увидим, как злоумышленник будет долго извиняться и просить о прощении. Хотя, судя по дате на камере, инцидент произошёл еще в январе, и, похоже, жаждавший "большой, но чистой любви" еще не найден.

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Метки: Wildberries   Подмосковье   видео   драка   лыткарино   маркетплейс   мигрант   полиция   
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6  комментариев
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21k
babuby 9 минут назад
А может уже пора с этим что-то делать!? Не хотят жить по правилам общества, так пусть живут у себя. А ещё пусть диаспоры отвечают за их поведение!
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12k
Kostick 2 минуты назад
гнида черножопая. зашить в свиную шкуру и отправить на историческую родину.
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51k
dima423 6 минут назад
сажать тварь унас, ни в коем случае не депортировать... на зоне будет опущенным
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9k
Игорь 6 минут назад
а после первого удара позвонить в 112 - не судьба?
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4k
pinbalist 9 минут назад
Если бы у нашей власти были яйца и за каждый подобный проступок человек выдворялся из страны и плюс с ним 50+ его земляков (с конфискацией имущества) - такие преступления закончились бы очень быстро.
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