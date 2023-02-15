В Подмосковье пьяный таджик избил сотрудницу Wildberries из-за отказа в сексе

"Иностранному специалисту" хотелось большой и горячей любви, но девушка осталась непреклонной.
Пьяный таджикский хлопец убеждал работницу пункта выдачи в подмосковном Лыткарине стать его музой и любовницей в одном лице. Девушка не оценила стараний словоохотливого и очень навязчивого кавалера, которого, к слову, видела в первый раз, и указала ему на дверь. Поняв, что секса не будет, гость из ближнего зарубежья обиделся и решил наказать несговорчивую, набросившись на неё с кулаками. После избиения продолжились и в холле здания. А потом мигрант убежал.
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки!
Как сообщают СМИ, сотрудница маркетплейса написала заявление в полицию, где внимательно просмотрели записи с камер наблюдения и установили личность "иностранного специалиста". Он объявлен в розыск, и мы наверняка увидим, как злоумышленник будет долго извиняться и просить о прощении. Хотя, судя по дате на камере, инцидент произошёл еще в январе, и, похоже, жаждавший "большой, но чистой любви" еще не найден.
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