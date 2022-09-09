"Чертова старуха умерла!": на телевидении Аргентины отпраздновали смерть Елизаветы II

Ведущий телеканала Canal 22 в Аргентине даже открыл бутылочку шампанского, узнав о кончине бабы Лизы. При этом он назвал умершую королеву «нацисткой» и выразил радость, что она «покинула планету Земля» - это, если выражаться политкорректно и сдержанно. В оригинале его спич звучал несколько иначе: "Чертова старуха наконец-то попала в ад!"

Елизавете II припомнили её прошлое и назвали "пособницей Гитлера, убийцей и воровкой".