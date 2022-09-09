"Чертова старуха умерла!": на телевидении Аргентины отпраздновали смерть Елизаветы II

Далеко не все в мире опечалены кончиной английской королевы - смерть Елизаветы II ведущие развлекательного шоу в Аргентине встретили неистовым ликованием.
Ведущий телеканала Canal 22 в Аргентине даже открыл бутылочку шампанского, узнав о кончине бабы Лизы. При этом он назвал умершую королеву «нацисткой» и выразил радость, что она «покинула планету Земля» - это, если выражаться политкорректно и сдержанно. В оригинале его спич звучал несколько иначе: "Чертова старуха наконец-то попала в ад!"
Елизавете II припомнили её прошлое и назвали "пособницей Гитлера, убийцей и воровкой".
Источник:
Вряд ли после этого журналист Сантьяго Кон Верде будет любимцем британской публики, однако у себя на родине он наверняка имеет много единомышленников, ведь именно Елизавету II считают причастной к Фолклендской войне 1982 года между Великобританией и Аргентиной.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Сбежавший страус сбил женщину с велосипеда, когда он мчался улице в Аргентине
- Сотни птиц рухнули на улицу мексиканского города
- То чувство, когда сурдоперевод понятнее чем, то что говорит президент
- Комик Нурлан Сабуров рассказал о травле со стороны украинцев
- Мальчик спас неосторожного щенка из бассейна
Но старуха здесь не причём, её власть - фикция.
Там Тэтчер постаралась, если я не ошибаюсь...