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"Чертова старуха умерла!": на телевидении Аргентины отпраздновали смерть Елизаветы II

"Чертова старуха умерла!": на телевидении Аргентины отпраздновали смерть Елизаветы II

Автор:
09 сентября 2022 12:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Canal 22   Аргентина   Великобритания   Елизавета II   Фроклендская война   видео   политика   смерть   
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Далеко не все в мире опечалены кончиной английской королевы - смерть Елизаветы II ведущие развлекательного шоу в Аргентине встретили неистовым ликованием.

Ведущий телеканала Canal 22 в Аргентине даже открыл бутылочку шампанского, узнав о кончине бабы Лизы. При этом он назвал умершую королеву «нацисткой» и выразил радость, что она «покинула планету Земля» - это, если выражаться политкорректно и сдержанно. В оригинале его спич звучал несколько иначе: "Чертова старуха наконец-то попала в ад!"

Елизавете II припомнили её прошлое и назвали "пособницей Гитлера, убийцей и воровкой".


Вряд ли после этого журналист Сантьяго Кон Верде будет любимцем британской публики, однако у себя на родине он наверняка имеет много единомышленников, ведь именно Елизавету II считают причастной к Фолклендской войне 1982 года между Великобританией и Аргентиной.



Источник:

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Метки: Canal 22   Аргентина   Великобритания   Елизавета II   Фроклендская война   видео   политика   смерть   
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5  комментариев
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36k
Антон Полчаса назад
В чем-то он прав!
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7k
Роман 3 минуты назад
Не понимаю я тех кто несет цветы к посольству... ну померла и померла. Эта страна делает все что бы как можно больше полегло наших в этой заварухе, а мы цветочки несем.
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3k
vasilykopkov 15 минут назад
Это они из-за Фолклендов так Мелкобританию ненавидят.
Но старуха здесь не причём, её власть - фикция.
Там Тэтчер постаралась, если я не ошибаюсь...
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5k
Бу 52 минуты назад
И правильно сделали
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