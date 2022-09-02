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Покушение на вице-президента Аргентины попало на видео

Покушение на вице-президента Аргентины попало на видео

Автор:
02 сентября 2022 09:47
Метки: Аргентина   Кристина Киршнери   видео   вице-президент   криминал   покушение   
947
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В Аргентине мужчина направил пистолет в сторону головы вице-президента Кристины Киршнери и попытался выстрелить практически в упор. По счастливой случайности пистолет дал осечку и политик осталась жива.
Инцидент произошел на встрече Киршнер со сторонниками около её дома. Сотрудники службы безопасности оперативно задержали нападавшего. Сейчас правоохранительные органы выясняют мотивы стрелка.

Источник:

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Метки: Аргентина   Кристина Киршнери   видео   вице-президент   криминал   покушение   
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7  комментариев
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71k
Viktor 2 часа назад
Да хреновые это сотрудники службы безопасности!
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461
Nik Nik 16 минут назад
Ребята из ФСО, такому "стрелку", давно бы уже ласты склеили, если бы он только подумал достать ствол....)
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5k
GROMOZEKA Час назад
Я так погляжу у них там охрана вообще мышей не ловит.
Вспоминается как Омикрону по роже съездили

Ссылка m.youtube.com
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8k
Борис Карабанов Час назад
Левша. Неуравновешенный психостеник.
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19k
ЦСКА Час назад
"Сотрудников службы безопасности", можно оперативно откомандировывать на охрану супермаркетов.....
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Аргентинская рулетка.
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