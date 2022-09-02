Покушение на вице-президента Аргентины попало на видео

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В Аргентине мужчина направил пистолет в сторону головы вице-президента Кристины Киршнери и попытался выстрелить практически в упор. По счастливой случайности пистолет дал осечку и политик осталась жива.
Инцидент произошел на встрече Киршнер со сторонниками около её дома. Сотрудники службы безопасности оперативно задержали нападавшего. Сейчас правоохранительные органы выясняют мотивы стрелка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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