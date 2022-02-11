FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8550 постов • 1274 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира 
Сотни птиц рухнули на улицу мексиканского города

Сотни птиц рухнули на улицу мексиканского города (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 08:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   гибель   животные   мексика   мехико   птицы   смерть   
380
1
1
Камера наблюдения запечатлела, как на одну из улиц Мехико разом рухнула огромная стая птиц - желтоголовых трупиалов. Гибель огромного количества пернатых озадачила местных зоологов.
Птицы совершали перелет в Мексику из США. Местные зоологи пытаются выяснить причину гибели. Специалисты предположили, что пернатые могли пострадать от неудачного маневра в воздухе, столкновения с линией электропередачи или же облака с высокой концентрацией опасных токсинов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: видео   гибель   животные   мексика   мехико   птицы   смерть   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Taximaxi 51 минуту назад
-Штурман,высота? -Триста! -Что триста? -А что высота?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Serj81 3 минуты назад
Они при маневре стаи похоже в друг друга по врезались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
732
Пока живу 14 минут назад
Доброго дня
Судя по тому что, многие особи после падения встали на крыло и улетели, скорее всего ошибка пилотирования стаей, банально захлестнулись как об очень чистое стекло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Борис Карабанов 17 минут назад
Вот эта гипотеза про облако токсинов мне больше всего понравилась Летит стая, летит облако - хрясь, и мгновенно стая осыпалась. "Новичок", что ли?

Скорее так. Летит стая и тут ведущий трупиал:
- Смотрите, пацаны, как я умею! - шмыг вниз и сквозь крону дерева промчался...
- Эй, народ, вы где? Вы чё?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
SerGProS 19 минут назад
На проводах они сидеть могут а тут видать решили все разом заземлится?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как российские болельщики поддерживают сборную на Олимпиаде в Пекине (3 фото + 7 видео) Как российские болельщики поддерживают сборную на Олимпиаде в Пекине (3 фото + 7 видео) Коротко о плюсах и минусах домашнего содержания сороки Коротко о плюсах и минусах домашнего содержания сороки На свободу захочешь и не так поплывешь! На свободу захочешь и не так поплывешь! Сообразительная сорока начала кидать в бутылку камни, чтобы поднять уровень воды Сообразительная сорока начала кидать в бутылку камни, чтобы поднять уровень воды Петух, знай своё место! Петух, знай своё место! Кукабара вырвала колбаску из рук австралийца Кукабара вырвала колбаску из рук австралийца
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1042280



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
57
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Зачем в кораблях делают отверстия ниже ватерлинии
3
113
Зачем в кораблях делают отверстия ниже ватерлинии
Набирающие популярность в сообществах
Ближе к природе: неповторимое искусство выживальщиков
1
55
Ближе к природе: неповторимое искусство выживальщиков
Футболист Курт Зума пнул своего кота. Он оштрафован на четверть миллиона, освистан и отстранен от игр
0
9
Футболист Курт Зума пнул своего кота. Он оштрафован на четверть миллиона, освистан и...
Как российские болельщики поддерживают сборную на Олимпиаде в Пекине (3 фото + 7 видео)
Как российские болельщики поддерживают сборную на Олимпиаде в Пекине (3 фото + 7 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
3
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#интересное#Приколы#дтп#Ynews#автомир#кот#СССР
#факты#прикол#история#картинки#аварии#кино#подборка#Жизнь#новости#фотографии
#интересно#ватермарк#животные#Россия#автомобили#авто аварии#милота#в мире#пекин#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться