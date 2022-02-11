Сотни птиц рухнули на улицу мексиканского города

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Камера наблюдения запечатлела, как на одну из улиц Мехико разом рухнула огромная стая птиц - желтоголовых трупиалов. Гибель огромного количества пернатых озадачила местных зоологов.
Птицы совершали перелет в Мексику из США. Местные зоологи пытаются выяснить причину гибели. Специалисты предположили, что пернатые могли пострадать от неудачного маневра в воздухе, столкновения с линией электропередачи или же облака с высокой концентрацией опасных токсинов.
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Судя по тому что, многие особи после падения встали на крыло и улетели, скорее всего ошибка пилотирования стаей, банально захлестнулись как об очень чистое стекло.
Скорее так. Летит стая и тут ведущий трупиал:
- Смотрите, пацаны, как я умею! - шмыг вниз и сквозь крону дерева промчался...
- Эй, народ, вы где? Вы чё?