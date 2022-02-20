То чувство, когда сурдоперевод понятнее чем, то что говорит президент

Последняя речь президента США Джо Байдена по поводу Украины запомниться пользователям сети по эмоциональному выступлению сурдопереводчика. Глядя на неё, можно без слов понять, что хотел донести американский президент. Ей удалось очень точно передать его богатый внутренний мир и всю гамму чувств, которые он испытывал в тот момент. Для полноты картины не хватало только неприличных жестов.