То чувство, когда сурдоперевод понятнее чем, то что говорит президент

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Порой смотреть на сурдопереводчика гораздо интереснее, чем на человека, речь которого переводят на язык жестов.
Последняя речь президента США Джо Байдена по поводу Украины запомниться пользователям сети по эмоциональному выступлению сурдопереводчика. Глядя на неё, можно без слов понять, что хотел донести американский президент. Ей удалось очень точно передать его богатый внутренний мир и всю гамму чувств, которые он испытывал в тот момент. Для полноты картины не хватало только неприличных жестов.
Согласитесь, девушка отработала на все 100%, смотреть приятно!
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Метки: байден видео выступление политика сурдоперевод
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