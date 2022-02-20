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То чувство, когда сурдоперевод понятнее чем, то что говорит президент

То чувство, когда сурдоперевод понятнее чем, то что говорит президент (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2022 09:58
Сообщество : Политика
Метки: байден   видео   выступление   политика   сурдоперевод   
1862
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Порой смотреть на сурдопереводчика гораздо интереснее, чем на человека, речь которого переводят на язык жестов.

Источник:

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Метки: байден   видео   выступление   политика   сурдоперевод   
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27k
Aqueronte Час назад
Этот лучший сурдопереводчик
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сеньор Леонсио 39 минут назад
По ходу дедом тоже сурдопереводчик управляет из за кулисы,через специальный анальный зонд.
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