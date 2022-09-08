Елизавета II умерла на 97-м году жизни

Лондонский мост рухнул.
"Королева мирно умерла сегодня днём в Балморале. Король и Королева-консорт останутся сегодня вечером в Балморале и прибудут в Лондон завтра", — написано на сайте королевской семьи.
Королева-консорт, о которой говорится в сообщении, это супруга правящего короля, не являющаяся суверенным монархом. Новым королём будет Чарльз, ему 73 года.
Два Чарльза (они же Карлы) в истории Англии уже было, последний из них правил в XVII веке. Старший сын Елизаветы II будет королём Чарльзом III. Он будет официально провозглашён королём в Сент-Джеймсском дворце, как только туда прибудет.
Старший сын Чарльза Уильям теперь получает статус наследника престола и титул принца Уэльского.
Операция "Лондонский мост" началась. Над Букингемским дворцом приспущен флаг Великобритании, народ собирается у ворот дворца.
Премьер-министр Лиз Трасс выступила с речью:
Королева Елизавета была духом Великобритании и это останется с нами. Она вдохновляла меня и многих британцев. Это день великой потери, но Королева оставила великое наследие: корона перейдет новому монарху, новому королю — Чарльзу III. Британия вступает в новую эру, народ должен объединиться, чтобы помочь королю.
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АНТИФИШКИ
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Лондонский мост рухнул.
Символично) Особенно если учесть, чем все закончилось для первых двух Карлов(они же Чарлзы).
- Ну преставилась и приставила. Сказал солдат и пошел дальше.
"Старушка милая жила
Приятно и немного блудно,
Вольтеру первый друг была,
Наказ писала, флоты жгла,
И умерла, садясь на судно."
Черчилль был явно не готов к такому визиту...