Мальчик спас неосторожного щенка из бассейна

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Камера наблюдения, установленная возле частного дома в Аргентине, запечатлела момент спасение щенка. Неосторожное животное поскользнулось, упало в бассейн и начало тонуть. Пятилетний хозяин щенка без раздумий прыгнул в воду и вытащил питомца.
На шум во дворе выбежала мама мальчика. Женщина помогла сыну выбраться из бассейна и унесла щенка в дом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Был.
2 года назад завели песеля. Лишний раз убеждаюсь, что собаки лучше людей, не предадут, любят тебя таким, какой ты есть, ЕСТЕСТВЕННО если и ты к нему относишься как к РАЗУМНОМУ.
Мальчишке по любому огромный плюс в карму.