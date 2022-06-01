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Мальчик спас неосторожного щенка из бассейна

Мальчик спас неосторожного щенка из бассейна

Автор:
01 июня 2022 09:15
Сообщество : Животные
Метки: Аргентина   видео   дети   мальчик   пёс   собака   спасение   щенок   
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Камера наблюдения, установленная возле частного дома в Аргентине, запечатлела момент спасение щенка. Неосторожное животное поскользнулось, упало в бассейн и начало тонуть. Пятилетний хозяин щенка без раздумий прыгнул в воду и вытащил питомца.
На шум во дворе выбежала мама мальчика. Женщина помогла сыну выбраться из бассейна и унесла щенка в дом.

Источник:

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Метки: Аргентина   видео   дети   мальчик   пёс   собака   спасение   щенок   
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8  комментариев
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1k
pinbalist 2 часа назад
-Случилось чудо! Друг спас жизнь друга!(С). Парнишка молодец
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25k
ɯǝvvоwɔ uєʞ 22 минуты назад
Не любитель собак кошек и прочей живности.
Был.
2 года назад завели песеля. Лишний раз убеждаюсь, что собаки лучше людей, не предадут, любят тебя таким, какой ты есть, ЕСТЕСТВЕННО если и ты к нему относишься как к РАЗУМНОМУ.
Мальчишке по любому огромный плюс в карму.
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79
CBOJIA4 честно 38 минут назад
Что-то, не живой, какой-то щенок то
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6k
Mixalych Час назад
Бассейн во дворе вещь прикольная, но опасная.
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46k
dima423 Час назад
Мальчик конечно молодец, смелый... но не умный) - рядом сачок был можно было подвинуть щенка к краю и достать не ныряя))
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