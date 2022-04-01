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Сбежавший страус сбил женщину с велосипеда, когда он мчался улице в Аргентине

Сбежавший страус сбил женщину с велосипеда, когда он мчался улице в Аргентине (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2022 09:46
Сообщество : Животные
Метки: Аргентина   Велосипедист   видео   падение   сбежавший страус   страус   
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Случай произошел в Буэнос-Айрес, в понедельник. Огромная птица, которая может развивать скорость до 70 км/ч, врезалась в велосипедистку. Женщина упала на землю и сломала запястье.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Аргентина   Велосипедист   видео   падение   сбежавший страус   страус   
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4  комментария
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
забавно, напомнила фильм 12 стульев,Обэндер попал под лошадь
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27k
lem02 14 минут назад
Представляю запись в протоколе или истории болезни - "попала под страуса" или "сбита неведомой, большой птицей"...
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8k
Летучий Мыш 15 минут назад
Страуса тоже так нехило намотало, похоже. Женщине повезло , если только запястье пострадало, когда такая тушка, да на скорости 50-60 км/ч налетит, можно костей не собрать
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6k
Tim_G Час назад
Помеха справа блеа!
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