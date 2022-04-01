Сбежавший страус сбил женщину с велосипеда, когда он мчался улице в Аргентине

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Случай произошел в Буэнос-Айрес, в понедельник. Огромная птица, которая может развивать скорость до 70 км/ч, врезалась в велосипедистку. Женщина упала на землю и сломала запястье.
Птица была домашним животным, сбежавшим из соседнего дома. Мужчина держит двух страусов в качестве домашних животных, хотя в стране они считаются дикими животными. Возмущенные жители требуют привлечь к ответственности владельца птицы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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