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Московского таксиста избили за отказ нарушать правила

Московского таксиста избили за отказ нарушать правила

Автор:
08 сентября 2022 08:06
Сообщество : Таксисты
Метки: Москва   видео   водитель   драка   конфликт   пассажиры   ремень безопасности   требования   
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Компания из пятерых пассажиров решила покачать права, диктуя водителю такси свои условия. Похоже, теперь им придется объяснять своё поведение в другом месте.

Компания мужчин вызвала стандартное легковое авто, подумав, что за дополнительную плату водитель будет готов посадить в салон хоть взвод. Однако таксист оказался законопослушным и нарушать правила не стал, предложив отменить заказ или вызвать еще одно авто.


В машине осталось три пассажира, однако с места авто так и не тронулось. Камнем преткновения стал ремень безопасности - пассажир на переднем сидении наотрез отказался пристёгиваться. В результате словесная перепалка закончилась потасовкой. Пассажир набросился на водителя, после - и этот момент не попал на камеру - к нему на улице, как утверждает пострадавший, присоединились приятели.


В результате таксиста избили. Как сообщает Телеграм-канал "ФедералПресс", он снял побои и написал заявление в полицию.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   видео   водитель   драка   конфликт   пассажиры   ремень безопасности   требования   
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20  комментариев
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1k
Ksenia2 2 часа назад
И ведь людей не останавливает, что есть камеры, свидетели.
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28k
Григорий 5 минут назад
Будь 4 девочки по 45 кг, то нормально, здесь кабаны по 110. Уверенные в себе, крепкие. Пятеро на одного. Чистая хулиганка группой лиц по сговору. От 500 до ляма с каждого и срок до 2-х лет. Маладцы.
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16k
Вася 8 минут назад
пиз.дец гаврикам, довыё.бывались, быдлище сраное
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−6
annyry Полчаса назад
мозгOFF - Я ТВОЕЙ МАМЫ ПИ Z /ДУ КОЧЕРГОЙ РАЗВАЛЬЦЕВАЛ ...
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26k
Ваня 38 минут назад
вот еще несколько индейцев, которые себе с асфальта статью подняли на ровном месте...
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6k
Том Сойер 40 минут назад
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148
MAXIMUS 41 минуту назад
Под синькой - даже жирный боров считает себя львом.
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−3
Евгений 42 минуты назад
5 пассажиров. не жалко этого улугбека
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145
Johnny Espoleto 55 минут назад
Московский таксист и таксист в Москве кажется немного разные понятия?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−6
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−6
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−6
1k
Довер Иванович Час назад
Я не понял заказ оплатили или нет?
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