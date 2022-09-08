Московского таксиста избили за отказ нарушать правила

Компания из пятерых пассажиров решила покачать права, диктуя водителю такси свои условия. Похоже, теперь им придется объяснять своё поведение в другом месте.
Компания мужчин вызвала стандартное легковое авто, подумав, что за дополнительную плату водитель будет готов посадить в салон хоть взвод. Однако таксист оказался законопослушным и нарушать правила не стал, предложив отменить заказ или вызвать еще одно авто.
В машине осталось три пассажира, однако с места авто так и не тронулось. Камнем преткновения стал ремень безопасности - пассажир на переднем сидении наотрез отказался пристёгиваться. В результате словесная перепалка закончилась потасовкой. Пассажир набросился на водителя, после - и этот момент не попал на камеру - к нему на улице, как утверждает пострадавший, присоединились приятели.
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В результате таксиста избили. Как сообщает Телеграм-канал "ФедералПресс", он снял побои и написал заявление в полицию.
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АНТИФИШКИ
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