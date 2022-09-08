Московского таксиста избили за отказ нарушать правила

Компания мужчин вызвала стандартное легковое авто, подумав, что за дополнительную плату водитель будет готов посадить в салон хоть взвод. Однако таксист оказался законопослушным и нарушать правила не стал, предложив отменить заказ или вызвать еще одно авто.

В машине осталось три пассажира, однако с места авто так и не тронулось. Камнем преткновения стал ремень безопасности - пассажир на переднем сидении наотрез отказался пристёгиваться. В результате словесная перепалка закончилась потасовкой. Пассажир набросился на водителя, после - и этот момент не попал на камеру - к нему на улице, как утверждает пострадавший, присоединились приятели.