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"Ты обрызгала меня водой, тварь!": обидчивый велосипедист в Калининграде избил окатившего его водой водителя

"Ты обрызгала меня водой, тварь!": обидчивый велосипедист в Калининграде избил окатившего его водой водителя

Автор:
04 сентября 2022 09:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Велосипедист   Калининград   видео   дорожные разборки   конфликт   обрызгала   скандал   чмт   
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Женщина случайно окатила проезжавшего мимо велосипедиста водой из лужи, и тот решил отомстить.

Настоящая драма с избиением развернулась в Калининграде. Женщина ехала по Аллее Смелых, и во время движения случайно окатила водой из лужи велосипедиста. Тот рассверипел, догнал авто и начал по нему бить.


Автоледи испугалась и стала звонить сыну, чтобы тот пришел ей на помощь. Но велосипедист не собирался так просто отпускать свою обидчицу. Открыв дверь, он попытался выволочь женщину из салона за волосы, попутно нанося ей удары. Спугнули неадеквата прохожие -они оттащили разъяренного мужчину, и вскоре он скрылся.


После обращения к медикам, выяснилось, что последствия ударов довольно серьезны: врачи диагностировали женщине черепно-мозговую травму и перелом ребра. Сообщается, что потерпевшая написала заявление в полицию. А как бы вы вели себя в подобной ситуации, оказавшись на месте велосипедиста, уважаемые фишкяне?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Велосипедист   Калининград   видео   дорожные разборки   конфликт   обрызгала   скандал   чмт   
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16  комментариев
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12k
Cornho Час назад
Такое впечатление, что по луже она специально побыстрее втопила.
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Леший Минуту назад
уже не важно кто тут прав....если найдут велосипедиста, ответит за нанесение средней тяжести
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828
Александр Кольдяев 4 минуты назад
бить будете?
нет. воспитывать.
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693
Просто чувак в интернете 48 минут назад
Щас вопрос на то, насколько адекватен ее муж.
может оказаться, что не очень, и тогда этому велосипедику [мат].
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 51 минуту назад
Велосипедиста не оправдываю, но и баба элементарно могла включить мозги (?) и притормозить перед лужей, как делают нормальные люди.
Я тебя не видела! МЛЯТЬ, если ты не видишь что творится на дороге, какого хрена за руль садишься??? Кто тебя за него пустил???
Это не собачку не заметить. Это взрослый человек на велике...
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4k
kleyman 52 минуты назад
Совсем велопередасты распоясались.
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2k
Старичок 53 минуты назад
сука тварь, специально ведь газ притопила, чтобы и людей на тротуаре облить.
таких бить не надо, надо заставлять выпить всю лужу.
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22k
Егор Час назад
Велосипедисты такие, им все мешают
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16k
Александр Н. Час назад
Кроме велоси[мат]а, там еще трамвайная остановка с людьми. Ну и кто в этой ситуации тварь?
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5k
GROMOZEKA Час назад
Давно уже избитая тема.
Я и водитель автомобиля и велосипедист
Так, что могу объективно рассуждать.
Так вот если ты выехал на своем двухколесном говне на дорогу, то не надо делать вид, что ты там главный.
Ты там просто букашка, которая должна следить, чтобы его не задавили.
Поскромнее будьте, граждане велосипедисты, поскромнее
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7k
Константин Безумов 2 часа назад
Псих
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