"Ты обрызгала меня водой, тварь!": обидчивый велосипедист в Калининграде избил окатившего его водой водителя

Настоящая драма с избиением развернулась в Калининграде. Женщина ехала по Аллее Смелых, и во время движения случайно окатила водой из лужи велосипедиста. Тот рассверипел, догнал авто и начал по нему бить.

Автоледи испугалась и стала звонить сыну, чтобы тот пришел ей на помощь. Но велосипедист не собирался так просто отпускать свою обидчицу. Открыв дверь, он попытался выволочь женщину из салона за волосы, попутно нанося ей удары. Спугнули неадеквата прохожие -они оттащили разъяренного мужчину, и вскоре он скрылся.