"Ты обрызгала меня водой, тварь!": обидчивый велосипедист в Калининграде избил окатившего его водой водителя

Женщина случайно окатила проезжавшего мимо велосипедиста водой из лужи, и тот решил отомстить.
Настоящая драма с избиением развернулась в Калининграде. Женщина ехала по Аллее Смелых, и во время движения случайно окатила водой из лужи велосипедиста. Тот рассверипел, догнал авто и начал по нему бить.
Автоледи испугалась и стала звонить сыну, чтобы тот пришел ей на помощь. Но велосипедист не собирался так просто отпускать свою обидчицу. Открыв дверь, он попытался выволочь женщину из салона за волосы, попутно нанося ей удары. Спугнули неадеквата прохожие -они оттащили разъяренного мужчину, и вскоре он скрылся.
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После обращения к медикам, выяснилось, что последствия ударов довольно серьезны: врачи диагностировали женщине черепно-мозговую травму и перелом ребра. Сообщается, что потерпевшая написала заявление в полицию. А как бы вы вели себя в подобной ситуации, оказавшись на месте велосипедиста, уважаемые фишкяне?
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АНТИФИШКИ
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нет. воспитывать.
может оказаться, что не очень, и тогда этому велосипедику [мат].
Я тебя не видела! МЛЯТЬ, если ты не видишь что творится на дороге, какого хрена за руль садишься??? Кто тебя за него пустил???
Это не собачку не заметить. Это взрослый человек на велике...
Подавляющее большинство, это те, кто ездит так, будто вокруг никого нет
таких бить не надо, надо заставлять выпить всю лужу.
Я и водитель автомобиля и велосипедист
Так, что могу объективно рассуждать.
Так вот если ты выехал на своем двухколесном говне на дорогу, то не надо делать вид, что ты там главный.
Ты там просто букашка, которая должна следить, чтобы его не задавили.
Поскромнее будьте, граждане велосипедисты, поскромнее