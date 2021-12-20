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Дверь мне запили: словесный поединок возмущенного мужчины с охранником

Дверь мне запили: словесный поединок возмущенного мужчины с охранником (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 11:36
Сообщество : Юмор
Метки: qr-код   Калининград   видео   дверь мне запили   конфликт   охарнник   
663
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В Калининграде мужчина попытался зайти в торговый центр со своей второй половинкой, но из-за отсутствия QR-кода её не пустили. Кавалер не стал это терпеть и начал общаться с охранником на повышенных тонах.
При просмотре видео нельзя не отметить сходство голоса мужчины с голосом героя мема «Дверь мне запили». Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: qr-код   Калининград   видео   дверь мне запили   конфликт   охарнник   
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11  комментариев
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9k
Алексей 2 часа назад
Зимнее обострение что ли началось??
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6k
mbr 12 минут назад
Скоро уже стрелять начнут.
В борьбе правительства с коронавирусом большинство россиян уже выступают на стороне коронавируса, настолько уже заипали все эти шваберные сегрегаторы своими идиотскими мерами.
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41k
dima423 Час назад
никуя не понял че он там выл)))
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8k
КОСТЯН Час назад
Еслиб не видео, подумал бы тёлка визжит
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667
Рафаэль 2 часа назад
Даже с куар кодом не пойду ТЦ если их там требуют, пошли они лесом
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66k
Viktor 2 часа назад
Животное бля, я бы втащил не думая, но у охранника стальные нервы!
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413
Киса Кацман 2 часа назад
Эти русские совсем распоясались ...
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