Дверь мне запили: словесный поединок возмущенного мужчины с охранником

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В Калининграде мужчина попытался зайти в торговый центр со своей второй половинкой, но из-за отсутствия QR-кода её не пустили. Кавалер не стал это терпеть и начал общаться с охранником на повышенных тонах.
При просмотре видео нельзя не отметить сходство голоса мужчины с голосом героя мема «Дверь мне запили». Видео содержит ненормативную лексику.
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