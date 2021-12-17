Обидчивая инстадоктор на передаче "Давай поженимся"

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Называющая себя диетологом-гастроэнтерологом блогерша устроила скандал на передаче "Давай поженимся". Конфликт произошел после того, как ведущие уличили женщину в отсутствии высшего медицинского образования. Она начала психовать, осудила сценаристов, а затем покинула студию.
Женщина заявляет, что она сертифицированный диетолог с личным опытом похудения на 20 килограммов.
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автор, ты даун такое смотреть? ты еще что то пытаешься нам тут сказать, хотя при этом смотришь такие передачи, чем ты лучше биомусора на экране?
Ну а так - напомнила блогера и "тренера" по медитации-йоге-самообладанию и еще по чему-то там "Везименямразь"... )))