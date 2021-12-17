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Обидчивая инстадоктор на передаче "Давай поженимся"

Обидчивая инстадоктор на передаче "Давай поженимся" (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 11:48
Сообщество : Юмор
Метки: блогерша   видео   давай поженимся   конфликт   медицина   скандал   
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Называющая себя диетологом-гастроэнтерологом блогерша устроила скандал на передаче "Давай поженимся". Конфликт произошел после того, как ведущие уличили женщину в отсутствии высшего медицинского образования. Она начала психовать, осудила сценаристов, а затем покинула студию.
Женщина заявляет, что она сертифицированный диетолог с личным опытом похудения на 20 килограммов.

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Метки: блогерша   видео   давай поженимся   конфликт   медицина   скандал   
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41k
dima423 2 часа назад
Сажать таких "диетологов" за мошенничество! тоесть офлайн клинику если она откроет, то ее сразу прикроют и это уголовка... а онлайн пожалуйста?
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287
Аккаунт удален 19 минут назад
у меня нет вопросов к этим дурам и бомусору, у меня один единственный вопрос-
автор, ты даун такое смотреть? ты еще что то пытаешься нам тут сказать, хотя при этом смотришь такие передачи, чем ты лучше биомусора на экране?
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8k
КОСТЯН Полчаса назад
Бесталач... если так гонишь про вышку, хоть бы поинтересовалась какие существуют в природе мед. вузы в Москве или откуда она там?, первый безобидный вопрос, обосралась, встала и пошла.
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4k
Hunde Beißer2 48 минут назад
Канистру бензина под стол в этот гадюшник....И двери заколотить.
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11k
Голос Вселенной 50 минут назад
Ну, устроила скандал - это громко сказано!.. Я ждал, что она кричать и истерить начнет...

Ну а так - напомнила блогера и "тренера" по медитации-йоге-самообладанию и еще по чему-то там "Везименямразь"... )))
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15k
Злобный Члегр Час назад
Круто овца обосралась!
Так ей и надо!
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3k
V2.Smirnov Час назад
В данном случае она права. Тематика передачи иная. Это как придти за кредитом, а там проктолог ждёт.
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376
АлоКин 2 часа назад
Я диетолог. Хочешь научу не жрать после шести?
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13k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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277
Михаил Андреев Вася 19 минут назад
это просто ппц...
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5k
Максим 2 часа назад
Да я и сам своего рода специалист во многих вопросах. Я может быть сам не худел, но я видел как худели двое из близких и просто в окружении. Да и лет мне побольше, значит и опыта больше.
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16k
homerchik 2 часа назад
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35k
Антон 2 часа назад
Днище! Представляю аудиторию этого дерьма!
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1k
alex 2 часа назад
судя по голосу уходящей или уходящего... да и во время вопросов спалился пидр
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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