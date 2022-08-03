Неожиданная встреча на горной тропе

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Велосипедист ехал по тропе в горах, как вдруг наткнулся на "минёра-диверсанта". Чего только не увидишь во время покатушек.
Автор видео решил не связываться с "минёром" и объехал его.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И мы не в печали,
Ведь мы же когда-то
Подонков сношали…
Мир – это лживое ралли.
Ведь в свете нету морали,
А если вас обосрали –
Вас ждут одни лишь печали".
Микола стихоплёт 2017г
https://stihi.ru/2017/03/22/5471https://stihi.ru/2017/03/22/5471