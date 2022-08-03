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Неожиданная встреча на горной тропе

Неожиданная встреча на горной тропе

Автор:
03 августа 2022 11:59
Сообщество : Юмор
Метки: Велосипедист   Юмор   видео   встреча   горы   дорога   прикол   
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Велосипедист ехал по тропе в горах, как вдруг наткнулся на "минёра-диверсанта". Чего только не увидишь во время покатушек.
Автор видео решил не связываться с "минёром" и объехал его.

Источник:

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Метки: Велосипедист   Юмор   видео   встреча   горы   дорога   прикол   
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7  комментариев
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10k
Владимир 57 минут назад
Приспичило так, что даже с тропинки отойти не смог.
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35k
Опаньки 16 минут назад
обязательно валить непосредственно на тропинке ?
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22k
Валерий 16 минут назад
Разъездились, блин! Посрать спокойно не дадут.
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2k
веселый просто 18 минут назад
Не ожидал минер, что соперник так быстро приедет
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7k
Роман 20 минут назад
вот кругом больше срать негде ... на тропу нужно.
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
засел блин, хоть в кусты отошел бы с дороги блин
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3k
SandMANn 44 минуты назад
..."Мы срали на ралли –
И мы не в печали,
Ведь мы же когда-то
Подонков сношали…

Мир – это лживое ралли.
Ведь в свете нету морали,
А если вас обосрали –
Вас ждут одни лишь печали".

Микола стихоплёт 2017г

https://stihi.ru/2017/03/22/5471https://stihi.ru/2017/03/22/5471
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