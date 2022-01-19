Пьяные девушки подкинули проблем таксисту

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Клиентки такси оказались в центре скандала. Девушки перебрали с алкогольными напитками и одна из них выплеснула весь свой богатый внутренний мир. Героиня ролика отказалась убирать за собой и девушки попытались покинуть место позора.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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