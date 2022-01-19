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Пьяные девушки подкинули проблем таксисту

Пьяные девушки подкинули проблем таксисту (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 09:39
Метки: видео   девушки   конфликт   скандал   такси   таксист   
719
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Клиентки такси оказались в центре скандала. Девушки перебрали с алкогольными напитками и одна из них выплеснула весь свой богатый внутренний мир. Героиня ролика отказалась убирать за собой и девушки попытались покинуть место позора.
В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   девушки   конфликт   скандал   такси   таксист   
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11  комментариев
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8k
КОСТЯН 2 часа назад
Ну хоть не обосралась по синьке уже хорошо
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1k
Anton Chigurh 6 минут назад
шмаровозки
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42k
dima423 2 часа назад
да взял бы куртку снял с нее и вытер все)
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5k
tamin 2 часа назад
я смотрю таксисты решили себя распиарить. Напоминаю. Терракты в Москве. Эти гниды подняли цены(еще агрегатора не было). Возить приезжих с аэропорта за 10к рублей-даже судебное дело было. Воровство-пока за кражу телефона не начали давать уголовку-постоянно. Аварии в Москве-таксистов куча. Парковка во дворах-да пожалуйста. Так что репутация таксюг нулевая.Между охранником в пятерочке и проституткой на трассе
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20k
shevanez 2 часа назад
Девка, видать, свой подъезд никак найти не может. А вообще-быдлота. Ну, получилось так, понятно, что не будет убирать- наблюет еще больше.
Заплати, сколько сказано, и у.ебывай домой отсыпаться. Так нет же...
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
голову между ног зажал бы да ремня вкатил бы ей!
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397
Юденич 2 часа назад
Взять бы ее за волосы и вытереть блевотину личиком.
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Хранительницы домашнего очага....
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