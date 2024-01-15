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Синхронность толпы на концерте известной скрипачки

Синхронность толпы на концерте известной скрипачки

Автор:
15 января 2024 09:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Линдси Стирлин   Музыка   интересно   синхронность   скрипачка   толпа   
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Скрипачка Линдси Стирлинг любит устраивать на своих концертах небольшие шоу, в которых нередко принимают участие зрители. Фрагмент одного из таких шоу сняли на видео.

Впечатляющая синхронность.

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Метки: Видео   Линдси Стирлин   Музыка   интересно   синхронность   скрипачка   толпа   
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11  комментариев
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612k
АРОН 2 часа назад
А ей скрипка не мешает?
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187
Александр Вьюшков Полчаса назад
Было время, когда светили зажигалками)))
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34k
Юрий 42 минуты назад
Махать руками и ногами под фонограмму - дело нехитрое.
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653
Дмитрий 49 минут назад
Линдси замечательная. ))
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8k
Пуриц Жорж 55 минут назад
Раньше скрипачки выглядели иначе
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3k
xbrat Час назад
А теперь все вместе.... НАМИ СЛОЖНО УПРАВЛЯТЬ, НАМИ СЛОЖНО УПРАВЛЯТЬ!!! )))
Судя по движению рук в момент исполнения очередного "Па", играет то не она..
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10k
MPEG-8 Час назад
Ей такую скрипку надо.
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7k
Roman 2 часа назад
О, у них тоже русская школа операторского искусства. Чтоб у него руки отсохли, у дурака дёрганного.
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7k
Roman 2 часа назад
А я кроме Ванессы Мэй и не слышал ни про одну скрипачку :)
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12k
Sapsan 2 часа назад
Серая масса
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