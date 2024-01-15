Синхронность толпы на концерте известной скрипачки

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Скрипачка Линдси Стирлинг любит устраивать на своих концертах небольшие шоу, в которых нередко принимают участие зрители. Фрагмент одного из таких шоу сняли на видео.
Впечатляющая синхронность.
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Судя по движению рук в момент исполнения очередного "Па", играет то не она..