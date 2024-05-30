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Необычный держатель туалетной бумаги

Необычный держатель туалетной бумаги

Автор:
30 мая 2024 07:55
Сообщество : Юмор
Метки: South Park   Видео   Эрик Картман   держатель   держатель для туалетной бумаги   южный парк   
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Говорящий держатель туалетной бумаги в виде героя комедийного мультсериала «Южный Парк» («South Park») Эрика Картмана.

Держатель входит в набор коллекционного издания игры «South Park: Snow Day».

Источник:

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Метки: South Park   Видео   Эрик Картман   держатель   держатель для туалетной бумаги   южный парк   
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