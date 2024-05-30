Необычный держатель туалетной бумаги

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Говорящий держатель туалетной бумаги в виде героя комедийного мультсериала «Южный Парк» («South Park») Эрика Картмана.
Держатель входит в набор коллекционного издания игры «South Park: Snow Day».
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