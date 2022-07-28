Два тигра яростно дерутся за самку в Южной Африке

258
1
1
В Тигровых каньонах в долине Лаоху, парке дикой природы и сафари в Южной Африке, два тигра вступили в жестокую битву и боролись друг с другом в течение длительного периода времени. Ни один из них не был готов признать поражение.
Тем временем самка попыталась оценить сценарий, шагая по полю боя. Поняв, что вмешиваться бесполезно, покинула это место.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Бесстрашный пёс разнял драку льва и тигра
- Обречённый взгляд тигра-самца
- Неожиданное завершение поединка
- Выдры убили крокодила, который на них напал
- Мужчины встретили тигра у обочины дороги
Новости партнёров