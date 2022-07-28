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Два тигра яростно дерутся за самку в Южной Африке

Два тигра яростно дерутся за самку в Южной Африке

Автор:
28 июля 2022 10:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   дикие животные: животные: заповедник   схватка   тигр   
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В Тигровых каньонах в долине Лаоху, парке дикой природы и сафари в Южной Африке, два тигра вступили в жестокую битву и боролись друг с другом в течение длительного периода времени. Ни один из них не был готов признать поражение.

Источник:

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Метки: видео   дикая природа   дикие животные: животные: заповедник   схватка   тигр   
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6k
Алексей 59 минут назад
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SuperTroll 45 минут назад
Что большие, что малые

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