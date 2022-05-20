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Мужчины встретили тигра у обочины дороги

Мужчины встретили тигра у обочины дороги

Автор:
20 мая 2022 08:35
Сообщество : Животные
Метки: Россия   в мире   видео   встреча   животные   интересно   тигр   
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Автолюбители встретили очень большого "котика", но так и не решились его погладить. Отдыхающего возле дороги зверя один из мужчин запечатлел на видео.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Россия   в мире   видео   встреча   животные   интересно   тигр   
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1  комментарий
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Гугенот 37 минут назад
Приморье... бывает... иногда в сводках о погоде после новостей передают о появлении тигра возле той или иной деревни или даже на окраине города.
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