Мужчины встретили тигра у обочины дороги

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Автолюбители встретили очень большого "котика", но так и не решились его погладить. Отдыхающего возле дороги зверя один из мужчин запечатлел на видео.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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