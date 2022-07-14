"Ведро отдай": тигр обворовал рыбаков

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Любитель рыбной ловли запечатлел встречу с тигром. Сперва хищник осматривал окрестности и наблюдал за снимающим его мужчиной, а затем решил обворовать рыбаков.
Мужики, рыбов продаёте, или только показывайте?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Блин, я хохотаюсь.
Только наши люди могут так себя вести в присутствии тигра