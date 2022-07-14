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"Ведро отдай": тигр обворовал рыбаков

"Ведро отдай": тигр обворовал рыбаков

Автор:
14 июля 2022 10:07
Сообщество : Животные
Метки: видео   встреча   животные   прикол   рыбак   рыбаки   тигр   
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Любитель рыбной ловли запечатлел встречу с тигром. Сперва хищник осматривал окрестности и наблюдал за снимающим его мужчиной, а затем решил обворовать рыбаков.
Мужики, рыбов продаёте, или только показывайте?

Источник:

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Метки: видео   встреча   животные   прикол   рыбак   рыбаки   тигр   
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3  комментария
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2k
GROMOZEKA 18 минут назад
«Киса кыс кыс кыс»

Блин, я хохотаюсь.

Только наши люди могут так себя вести в присутствии тигра
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10k
Мафусаил 2 минуты назад
Какой красавец
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3k
Владимир 41 минуту назад
тигр Шерхан-это моя добыча!
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