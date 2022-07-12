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Сообщество Без кота и жизнь не та 1353 поста • 439 подписчиков подписаться
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Кошачья драка с неожиданным финалом

Кошачья драка с неожиданным финалом

Автор:
12 июля 2022 09:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Курьезы   Юмор   видео   драка   животные   коты   прикол   схватка   
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Кошки, отстаивая свою правоту, готовы были растерзать друг друга. Однако схватка двух животных закончилась крайне неожиданно.
Котики оказались не морскими и сами себя разняли. Забавный финал поединка животных, не поделивших территорию, попал на видео.

Источник:

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Метки: Курьезы   Юмор   видео   драка   животные   коты   прикол   схватка   
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2  комментария
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Горожанин 13 минут назад
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Bauror Полминуты назад
Вот что вода миротворящая делает!
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