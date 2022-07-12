Кошачья драка с неожиданным финалом

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Кошки, отстаивая свою правоту, готовы были растерзать друг друга. Однако схватка двух животных закончилась крайне неожиданно.
Котики оказались не морскими и сами себя разняли. Забавный финал поединка животных, не поделивших территорию, попал на видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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