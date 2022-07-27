Мужчина с кирпичом не смог разбить витрину с драгоценностями

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Полицейское управление Меномони-Фолс, Висконсин разыскивает мужчину, который пытался разбить кирпичом витрину ювелирного магазина.
Вор не рассчитывал на такую прочность материала. На видео мужчина девять раз бросает камень в стекло, но оно просто трескается. Вскоре подбежал сотрудник магазина, и злоумышленник убежал.
Инцидент произошел почти четыре недели назад, но недавно полиция опубликовала записи, чтобы попытаться идентифицировать вора, которого еще не поймали.
Источник:
АНТИФИШКИ
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