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Мужчина с кирпичом не смог разбить витрину с драгоценностями

Мужчина с кирпичом не смог разбить витрину с драгоценностями

Автор:
27 июля 2022 07:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   грабеж   неудача   неудачник: кража   прикол   ювелирный магазин   
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Полицейское управление Меномони-Фолс, Висконсин разыскивает мужчину, который пытался разбить кирпичом витрину ювелирного магазина.

Источник:

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Метки: видео   грабеж   неудача   неудачник: кража   прикол   ювелирный магазин   
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South 10 минут назад
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